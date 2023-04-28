Cuối tuần này (29/4 - 20/4): 3 con giáp này sẽ trở thành đại gia, may mắn ngập tràn, tiền vàng vận hết vào người

Tâm linh - Tử vi 28/04/2023 09:49

Dưới đây là những con giáp giàu có nắm tiền tỷ trong tay, thời gian này, bản mệnh sẽ thu được nguồn lộc khủng nhất từ trước đến giờ, đón tình yêu tới tấp.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có nguồn thu nhập đổ về dồn dập, đón tình tới tấp trong 2 ngày cuối tuần này. Trong mắt mọi người, bạn là người hiền lành, chăm chỉ nên ai nhìn cũng thương. Những việc bạn phụ trách đều mang lại nguồn lợi khủng, tiền bạc đổ về như nước.

Bạn liên tục đón nhận tin vui lớn về tiền tài, công danh. Được cấp trên nâng đỡ nên công việc của bạn ngày càng thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Thời tới cản không kịp, vận trình của bạn được cải thiện hơn nhiều.

Cuối tuần này (29/4 - 20/4): 3 con giáp này sẽ trở thành đại gia, may mắn ngập tràn, tiền vàng vận hết vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp giàu có nắm số tiền tỷ trong tay vào cuối tuần này. Bạn không ngừng cố gắng trong công việc nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Tài vận của bạn tăng lên đều đều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh cứ hết rồi lại đầy, tha hồ tiêu xài.

Trong chuyện tình cảm, độc thân tìm được duyên lành như ý. Bạn tìm được duyên lành nên vận trình ngày càng được cải thiện, có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn. Nói chung vận trình của bạn khá suôn sẻ cả về tình duyên lẫn công việc. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều này.

Cuối tuần này (29/4 - 20/4): 3 con giáp này sẽ trở thành đại gia, may mắn ngập tràn, tiền vàng vận hết vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp giỏi giang hết phần thiên hạ, được cấp trên khen ngợi hết lời vì tài giao tiếp tốt. Những người cầm tinh con Rồng hưởng được phúc lộc lớn nhất ơn trên ban cho trong 2 ngày cuối tuần này. Tài vận của bạn hưng thịnh bất ngờ, đón nhận nhiều tin vui lớn trong công việc lẫn tình duyên.

Dự kiến bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị trong thời điểm này, tiền bạc tiêu hoài không lo túng thiếu. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui lớn, nhất là về con đường tài lộc. Thời gian trước đã gặp nhiều khó khăn, công việc được giao đều hoàn thành tốt.

Cuối tuần này (29/4 - 20/4): 3 con giáp này sẽ trở thành đại gia, may mắn ngập tràn, tiền vàng vận hết vào người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Kể từ 12h mùng 3/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp đuổi sạch tiểu nhân, cơ hội làm giàu gõ cửa, lợi nhuận tăng gấp đôi, vô ưu vô lo

Kể từ 12h mùng 3/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp đuổi sạch tiểu nhân, cơ hội làm giàu gõ cửa, lợi nhuận tăng gấp đôi, vô ưu vô lo

Bắt đầu từ 12h mùng 3/3 âm lịch, 3 con giáp may mắn sau đây sẽ có vận may lội ngược dòng, thần tài liên tục ghé thăm cho lộc lá.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi ngày 28/4/2023 tu vi 12 con giap con giap may man tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to