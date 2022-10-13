Cuối tuần này (15/10 - 16/10): 3 con giáp thoát khỏi tai ương, bạc tiền sung túc, mang mệnh đại cát, vạn điều tốt lành

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 09:27

Tử vi dự đoán, cuối tuần này, 3 con giáp được dự đoán thăng hoa trong cuộc sống, tài lộc dần cải thiện rõ rệt.

Tuổi Sửu

Tử vi của những người cầm tinh con Trâu có nhiều thuận lợi may mắn vào cuối tuần này. Những vận may kéo tới bất ngờ khiến cho cuộc sống của bạn thuận lợi dễ dàng hơn rất nhiều. Lời khuyên dành cho tuổi Sửu nên tập trung cao cho công việc để mọi thứ thuận lợi nhất mang tới cho bạn nhiều tài lộc như bạn mong muốn.

Ngoài ra, bạn cần chú ý tới cuộc sống cá nhân để công việc tập thể luôn thuận lợi nhất. Trong thời gian này, công việc của tuổi Sửu cũng không quá bận rộn, vì vậy bạn sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình và người mình yêu thương.

Cuối tuần này (15/10 - 16/10): 3 con giáp thoát khỏi tai ương, bạc tiền sung túc, mang mệnh đại cát, vạn điều tốt lành - Ảnh 1
Tử vi của những người cầm tinh con Trâu có nhiều thuận lợi may mắn vào cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, cuối tuần này sẽ đem đến cho tuổi Dần rất nhiều những cơ hội để cải thiện tình hình sự nghiệp hiện tại. Người tuổi Dần có thể thuyết phục được mọi người trong team thay đổi phương pháp làm việc, điều này đem lại nhiều thành tựu cho bạn và đồng nghiệp của mình.

Đây là thời gian nhiều may mắn cho người tuổi Dần. Có một vài chướng ngại vật có thể xuất hiện để thử thách dũng khí của bạn nhưng khi bạn đang cố gắng tiến về phía trước cùng với những sự khởi đầu mới thì bạn dễ dàng vượt qua. Tuổi Dần cần tự tin trong thời gian này thì bạn sẽ đạt được thành quả ngoài mong đợi.

Cuối tuần này (15/10 - 16/10): 3 con giáp thoát khỏi tai ương, bạc tiền sung túc, mang mệnh đại cát, vạn điều tốt lành - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, cuối tuần này sẽ đem đến cho tuổi Dần rất nhiều những cơ hội để cải thiện tình hình sự nghiệp hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cuối tuần này, công việc của tuổi Mùi diễn ra khá ổn định. Dù vẫn còn tồn tại một vài vấn đề khó khăn nhưng bạn đã biết cách phải xử lý như thế nào cho ổn thỏa và nhẹ nhàng. Vận trình công việc của Mùi cũng sẽ được cải thiện hơn trước nhờ bạn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để có thời gian nghỉ ngơi.

Trong thời gian này, người tuổi Mùi sẽ gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Mùi có một vụ mùa bội thu tiền bạc. Cuộc sống của người tuổi Mùi dễ dàng thăng hoa viên mãn. Người tuổi Mùi thỏa sức vui chơi mua sắm trong thời gian này mà không cần lo nghĩ tới tiền bạc.

Cuối tuần này (15/10 - 16/10): 3 con giáp thoát khỏi tai ương, bạc tiền sung túc, mang mệnh đại cát, vạn điều tốt lành - Ảnh 3
Cuối tuần này, công việc của tuổi Mùi diễn ra khá ổn định. Dù vẫn còn tồn tại một vài vấn đề khó khăn nhưng bạn đã biết cách phải xử lý như thế nào cho ổn thỏa và nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10): 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn tài lộc, đạp ngay hố vàng

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Vận trình tiền tài, sự nghiệp, tình cảm của 3 con giáp sau đây đều thăng hoa vượt bậc trong 3 ngày đầu tuần. Hãy xem đó là 3 con giáp nào nhé!

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