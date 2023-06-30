Cuối tuần (1/7 - 2/7): 3 con giáp mở đầu tháng 7 cực kỳ may mắn, VẬN ĐỎ dát khắp người, tay trái đeo kín kim cương, tay phải đeo kín vàng bạc

Xem tử vi cuối tuần ngày 1/7 - 2/7, Tam Hợp cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mão mang tới cho con giáp này những bước tiến khá lớn trong công việc. Bạn phát huy hết năng lực của mình và có những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, sẵn sàng giải quyết mọi khúc mắc với tinh thần chủ động.

Tài vận trong ngày cũng có dấu hiệu khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Con giáp này nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không làm khó cho bạn. Dù vậy, bạn cũng nên tính toán thận trọng, chớ vì nóng vội mà xôi hỏng bỏng không.

Chuyện tình cảm không mấy khởi sắc do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Bạn cần thêm dũng khí để theo đuổi tình yêu. Sự rụt rè đang khiến bạn bỏ lỡ cơ hội để tìm được hạnh phúc cho riêng mình, vậy nên hãy tự tin với chính con người mình.

Tuổi Thân

Tử vi cho thấy, lộ trình thăng tiến của tuổi Thân dần ổn định trở lại, cách cư xử khéo léo và giỏi ứng biến giúp con giáp này gây được thiện cảm với đối tác và đồng nghiệp, được cấp trên trọng dụng.

Tài lộc được đà tăng tiến, tuổi Thân nhận được một khoản thu mới vì nhờ có quý nhân xuất hiện, bạn không cần phải lo lắng đến chuyện tiền nong trong thời điểm này.

Nhân duyên bước qua thời kỳ đỉnh cao, giờ đây người tuổi này ít sự lựa chọn hơn cho việc kết hôn xây dựng gia đình.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng cuối tuần ngày 1/7 - 2/7, Tuổi Thìn có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

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Tài lộc trong ngày cuối tuần này không quá dồi dào nhưng Tuổi Thìn vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thìn trong ngày cuối tuần này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Thìn nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.