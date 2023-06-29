Sau 0H ngày mai (30/06), 3 con giáp nhận được cơn mưa TÀI LỘC, thoát nghèo ngoạn mục, xây thêm nhà để rinh tiền về, VẬN ĐỎ vây quanh

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 30/6/2023, tuổi Hợi đang gặp nhiều thuận lợi trên con đường tài lộc. Vận trình hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, mọi chuyện tiến triển rất lạc quan và hứa hẹn nhiều tương lai rộng mở.

Tuy nhiên, các mối quan hệ tình cảm của tuổi Hợi dễ có rạn nứt, vợ chồng mâu thuẫn, hiểu lầm nhau. Lúc này bản mệnh và nửa kia đều cần dành thêm thời gian để xem xét lại tình cảm trước khi đưa ra quyết định là tiếp tục hay kết thúc.

Chẳng những vậy, đường công danh sự nghiệp cũng đang tiến triển rất tốt. Với khả năng sắp xếp và năng lực làm việc của mình, bản mệnh có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc và giành được sự tín nhiệm của cấp trên.

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào Thứ Sáu 30/06/2023, Tuổi Mãogặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân Tuổi Mão thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Tuổi Mão khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Tuổi Dần

Ngày thứ Sáu, công việc của tuổi Dần trên đà thăng tiến. Người tuổi này nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Theo đó, bạn rất nỗ lực trong thời gian vừa qua, sau đó cũng nhận được sự đền đáp một cách xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc tiến triển tốt đẹp. Con giáp này đầu tư vào những dự án sinh lời và có những bước chuyển biến tích cực ở giai đoạn đầu. Song, bạn cũng cần chú ý cân bằng chi tiêu để tránh chi tiền cho những khoản không cần thiết.

Vận trình tình cảm chưa nhận được tín hiệu tích cực. Ngũ hành xung khắc khuyên người đã lập gia đình cần hạ thấp cái tôi của mình xuống, đồng thời không nên trách móc người bạn đời của mình vì ai cũng có lòng tự trọng riêng.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!