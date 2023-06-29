THỨ SÁU (30/06): 3 con giáp kết bạn với THẦN TÀI, chỉ cần ngồi không đợi MAY MẮN đến trước của, trời ban lộc nhặt mỏi tay, đánh bay vận xui 

Tâm linh - Tử vi 29/06/2023 15:16

Ngày mai (30/06/2023), 3 con giáp sau đây được Thần Tài hết lòng 'nâng đỡ', không muốn giàu cũng phải giàu.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 30/6/2023, tuổi Mão có những bước tiến khá lớn trong công việc. Con giáp này phát huy hết năng lực và có những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, sẵn sàng giải quyết mọi khúc mắc với tinh thần chủ động.

THỨ SÁU (30/06): 3 con giáp kết bạn với THẦN TÀI, chỉ cần ngồi không đợi MAY MẮN đến trước của, trời ban lộc nhặt mỏi tay, đánh bay vận xui  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận trong ngày cũng có dấu hiệu khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Tuổi Mão nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không làm khó cho bản mệnh. Dù vậy, cũng nên tính toán thận trọng, chớ vì nóng vội mà xôi hỏng bỏng không.

Tiếc là tình cảm lại không mấy khởi sắc. Con giáp này cần thêm dũng khí để theo đuổi tình yêu. Sự rụt rè đang khiến bản mệnh bỏ lỡ cơ hội để tìm được hạnh phúc cho riêng mình, vậy nên hãy tự tin với chính con người mình.

Tuổi Sửu  

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu cần phải hết sức thận trọng. Thiên Quan nhập mệnh nhắc nhở, người tuổi này cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong công việc mới có thể đạt được những thành tựu nhất định cho mình. 

Vận trình tài lộc khá tốt. Việc có những khoản thu mới giúp con giáp này đảm bảo chi tiêu cần thiết. Đồng thời, bạn có thể xem xét nhận thêm nhiều công việc tay trái để nâng cao tài chính hiện tại. 

Vận trình tình cảm hài hoà, tốt đẹp. Ngũ hành tương sinh giúp cho các cặp đôi càng thêm yêu thương lẫn nhau. Tinh thần thoải mái với những gì mình đang có là điều mà nhiều người vẫn luôn mơ ước. 

Tuổi Thìn

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng Thứ Sáu 30/06/2023, vận trình của Tuổi Thìnở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

THỨ SÁU (30/06): 3 con giáp kết bạn với THẦN TÀI, chỉ cần ngồi không đợi MAY MẮN đến trước của, trời ban lộc nhặt mỏi tay, đánh bay vận xui  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Thìn mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Tuy nhiên, hôm nay có khả năng cao là Tuổi Thìn sẽ xảy ra bất hòa với ai đó vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi hàng ngày khuyên bạn đừng để những chuyện không đâu gây sứt mẻ tình cảm với người thân và ảnh hưởng tới vận khí đang lên của chính mình.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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