Cuối tháng Chạp, bung tỏa vận may, 3 con giáp gặp toàn chuyện hỷ, phúc khí ngút trời, công danh lẫn tiền tài đều có đủ trong tay

Tâm linh - Tử vi 19/01/2022 00:00

Trong những ngày cuối tháng Chạp, 3 con giáp thăng tiến không ngừng, tài lộc vượng phát. Nếu đủ phúc đức, dự đoán, bản mệnh sẽ có thể phát lên giàu có chỉ trong một đêm.

Tuổi Dần

Trong những ngày cuối tháng Chạp, người tuổi Dần gặp nhiều may mắn, phúc khí căn tràn. Bản mệnh có được nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong công việc, thu vén vô số tài lộc về nhà. Đặc biệt, nếu đang có ý định làm ăn kinh doanh hay thử sức dấn thân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, Dần có thể cân nhắc tiến hành ngay bây giờ. Con giáp sẽ có được khởi đầu thuận lợi khi vận may đang ngày một hội tụ.

Cuối tháng Chạp, bung tỏa vận may, 3 con giáp gặp toàn chuyện hỷ, phúc khí ngút trời, công danh lẫn tiền tài đều có đủ trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong những ngày cuối tháng Chạp có vận trình đỏ thắm, liên tiếp đón nhận hỷ sự. Hầu như mọi sự lựa chọn hay quyết định của con giáp trong thời gian này đều mang lại kết quả khả quan. Bản nhận được sự tín nhiệm và kính trọng từ những người xung quanh. Tình hình tài chính của Tỵ được cải thiện rất nhiều. Tuy chưa thể gọi là đại gia giàu có nhưng con giáp may mắn này vẫn có của ăn của để, cuộc sống dư dả đến vài năm.

Cuối tháng Chạp, bung tỏa vận may, 3 con giáp gặp toàn chuyện hỷ, phúc khí ngút trời, công danh lẫn tiền tài đều có đủ trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thăng quan phát tài, hưởng trọn phúc khí trong những ngày cuối tháng Chạp. Con giáp vượt qua những cảm bẫy do tiểu nhân bày ra, thuận lợi có được những thành công vang dội. Con giáp nếu là người kinh doanh tự khắc sẽ phất lên giàu có, danh vọng lẫn tiền tài đều có đủ trong tay. Còn nếu là người làm công ăn lương, con giáp được cấp trên nâng đỡ lên những vị trí mới, lương thưởng nhân lên nhiều lần.

Cuối tháng Chạp, bung tỏa vận may, 3 con giáp gặp toàn chuyện hỷ, phúc khí ngút trời, công danh lẫn tiền tài đều có đủ trong tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày Rằm tháng Chạp, hưởng trọn lộc trời, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, vơ vét sạch vận may trong thiên hạ

Sau ngày Rằm tháng Chạp, hưởng trọn lộc trời, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, vơ vét sạch vận may trong thiên hạ

Sau ngày Rằm tháng Chạp, 3 con giáp may mắn khí vận hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài chất đầy nhà. Bản mệnh giàu lên trông thấy, thăng quan tiến chức không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi cuối năm Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 27 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 0 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’