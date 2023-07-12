Cuối tháng 7 đầu tháng 8: Top 3 con giáp trúng số đổi đời, giàu sang khỏi bàn, một bước hóa đại gia, sung túc đáng ngưỡng mộ

Từ cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2023, ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là một con giáp sống phóng khoáng, xởi lởi nên họ ít khi để người khác phải phiền lòng về bản thân. Tuy nhiên, họ cũng là người kín kẽ trong chuyện đời tư nên hiếm khi tâm sự chuyện cá nhân với người xung quanh. Bên cạnh đó, con giáp này cũng là người thân thiện, hoà đồng và tốt bụng nên đi đến đâu, làm việc gì cũng nhận được sự yêu mến từ bạn bè, đồng nghiệp. Khi gặp khó khăn, họ chỉ cần lên tiếng là nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người.

Thời điểm cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2023, tuổi Mùi sẽ là con giáp sở hữu vận trình tài lộc cực phát. Đặc biệt, khoảng thời gian cuối tháng 7 đầu tháng 8, con giáp này sẽ được sao may mắn soi đường dẫn lối và đạt được không ít thành công. Trong công việc, tuổi Mùi sẽ thu hái được nhiều quả ngọt, từ đó tiền tài cũng rủng rỉnh hơn. Có thể nói, thời gian tới, người tuổi Mùi có thể thoải mái tiêu tiền không cần nghĩ. Tuy nhiên, con giáp này cần lập cho bản thân một kế hoạch chi tiêu cụ thể để tránh rơi vào cảnh “thiếu thốn” trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi của 12 con giáp cho hay, cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2023, tuổi Thìn làm ăn tiến triển vô cùng suôn sẻ. Dù là người mới chập chững bước vào lĩnh vực mới, bản mệnh cũng sẽ được quý nhân mách bảo, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn.

Người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt cấp trên nên được giao cho những nhiệm vụ thử thách năng lực. Tất nhiên, việc phải chịu đựng vất vả là không tránh khỏi, song công sức lao động của bản mệnh rồi sẽ được trả giá xứng đáng.

Mối quan hệ vợ chồng của tuổi Thìn cũng vô cùng tốt đẹp và đầm ấm. Khi trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, bản mệnh luôn cảm thấy nhẹ nhõm. Con giáp này cũng sẵn sàng san sẻ với nửa kia những công việc nhà.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mão, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.