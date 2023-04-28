Cuối tháng 4 cầu tài được tài, đầu tháng 5 cầu lộc được lộc, 3 con giáp may mắn bủa vây, làm ăn phát đạt

Tâm linh - Tử vi 28/04/2023 08:58

Tử vi có nói, cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, 3 con giáp sau nhận được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Họ thăng tiến trong công việc, kinh doanh phát tài phát lộc.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được biết với năng lực vượt trội, giàu ý chí vươn lên trong cuộc sống. Họ cũng là người quảng giao, giỏi kết bạn. Con giáp này được công nhận là một nhà ngoại giao tài ba, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp ở nhiều lĩnh vực.

Cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, người tuổi Thìn có tài vận vượng phát, công việc làm ăn có nhiều khởi sắc. Vốn là người chăm chỉ làm việc, tìm tòi, họ đưa ra nhiều sáng kiến có thể áp dụng vào thực tế. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa cũng bán chạy hơn trước.

Cuối tháng 4 cầu tài được tài, đầu tháng 5 cầu lộc được lộc, 3 con giáp may mắn bủa vây, làm ăn phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi có nói, bước sang cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, con giáp tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc vượng phát, có nhiều tin mừng. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ nhận được công việc, dự án giúp phát huy chuyên môn, sở trường.

Những người làm kinh doanh thì tài lộc cũng không ngừng tăng lên. Con giáp này buôn may bán đắt, có cơ hội mở rộng cơ sở kinh doanh của mình qua những lần gọi vốn. Người tuổi này làm nông nghiệp cũng có mùa màng tươi tốt, hứa hẹn sẽ bội thu thành quả. 

Cuối tháng 4 cầu tài được tài, đầu tháng 5 cầu lộc được lộc, 3 con giáp may mắn bủa vây, làm ăn phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp tuổi Tuất không sợ thất bại và thường biến thất bại thành cơ hội để họ học hỏi kinh nghiệm. Con giáp này biết người biết ta nên dù có thành công cũng luôn giữ thái độ khiêm tốn chứ không khoe khoang.

Bước sang cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, con giáp tuổi Tuất được quý nhân phù trợ nên có cơ hội phát triển tốt trong sự nghiệp. Đồng thời, họ cũng may mắn gặp được bạn làm ăn uy tín nên công việc tiến triển thuận lợi. Người tuổi Tuất giỏi kiếm tiền nhưng cũng giỏi quản lý tài sản, đầu tư tài chính nên tiền trong tay họ sớm sinh lãi.

Cuối tháng 4 cầu tài được tài, đầu tháng 5 cầu lộc được lộc, 3 con giáp may mắn bủa vây, làm ăn phát đạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

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