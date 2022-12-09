Cuối tháng 12 may mắn ngút Trời: Phật Tổ mở đường, Thần Tài chỉ hướng, 3 tuổi làm giàu mạnh mẽ, đầu tư sinh lời, tiền vàng chất núi, của cải tăng nhanh

Người tuổi Thân đa phần đều hòa đồng, năng động. Họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thường.

Thân dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, bản mệnh rất giỏi trong việc lên kết hoạch cho tương lai. Thân chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Cuối tháng 12 dương lịch Thân có tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ có thể còn được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn tài chính.

Thế nhưng Thân cũng cần sáng suốt hơn trong xử lý giấy tờ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn phải chịu hậu quả nặng nề.

Với người làm kinh doanh thì đây sẽ là cơ hội tốt để họ tìm hiểu mặt hàng mới, mở rộng kinh doanh. Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Thân thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

Tuổi Tý

Nếu như khoảng thời gian trước người tuổi Tý gặp phải không ít khó khăn trong công việc thì từ cuối tháng 12 dương lịch, họ sẽ “dễ thở” hơn khi có quý nhân giúp đỡ.

Nhờ bản tính hoạt bát, nhanh nhẹn và thân thiện, người tuổi Tý được lòng rất nhiều người xung quanh, vì thế quý nhân của họ đôi khi là cấp trên, đối tác hoặc cũng có thể là một vài người đồng nghiệp hay bạn bè mới quen.

Nhờ công việc suôn sẻ mà tài chính của họ trong thời gian này cũng rất ổn định. Bên cạnh đó, con giáp này có cách chi tiêu hợp lý, không bị “sa đà” quá nhiều vào các khoản tiền linh tinh nên có thể để dành được khoản tiền khá lớn tiêu Tết.

Tuổi Tuất

Tình hình tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc vào cuối tháng 12 dương lịch. Bạn có thể đạt được thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.

May mắn hơn, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm