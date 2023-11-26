Cuối tháng 11 hứng lộc trời, đầu tháng 12 tiền bạc đầy tay, cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái

Tâm linh - Tử vi 26/11/2023 07:38

Bước sang cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, top 3 con giáp dưới đây nhận nhiều phúc lộc, sự nghiệp của họ phát triển thuận lợi, giàu lên nhanh chóng.

Tuổi Tuất

Tuất vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, con giáp này tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn.

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, người tuổi Tuất rộng đường thăng tiến, có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng. Con giáp này từ đây cũng nhận về sự coi trọng của những người xung quanh. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông, Tuất có được cuộc sống giàu sang phú quý, thoải mái chi tiêu. Thời gian này, vận trình tình cảm của Tuất sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình.

Cuối tháng 11 hứng lộc trời, đầu tháng 12 tiền bạc đầy tay, cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu luôn được biết đến là người có tài năng và nghị lực phi thường. Dù ở đâu hay làm công việc nào, con giáp này luôn tận tâm tận lực, không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc hay buông xuôi. Tử vi có nói, cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, nhờ sự hỗ trợ của Thần Tài và quý nhân, chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay”.

Bên cạnh đó, bạn cũng được Thần Tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, từ giờ tới cuối năm chẳng có chuyện phiền muộn. Trong khi đó, công việc của Dậu thì vẫn duy trì được sự ổn định và thăng tiến trong tương lai.

Cuối tháng 11 hứng lộc trời, đầu tháng 12 tiền bạc đầy tay, cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão được biết đến là con giáp cần cù, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Trong cuộc sống, dù gặp nhiều khó khăn, trắc trở con giáp này vẫn không ngừng vươn lên. Tài lộc của con giáp này khá tốt, nếu nắm bắt cơ hội thì Mão có thể kiến được bộn tiền.

Tử vi 12 con giáp dự báo, cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Mão. Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Mão có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

Cuối tháng 11 hứng lộc trời, đầu tháng 12 tiền bạc đầy tay, cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tài lộc chảy vào túi ào ào như nước lũ

Trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tài lộc chảy vào túi ào ào như nước lũ

3 con giáp này lại có nhiều cơ hội làm giàu hơn bao giờ hết trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch.

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