Người tuổi này gặp nhiều may mắn, phước lành trong công việc. Được Thần Tài phù hộ, tài vận của con giáp này dồi dào hơn thấy rõ. Sự nghiệp của họ phát triển thuận lợi. Họ được lãnh đạo trọng dụng, lương thưởng tăng lên, tiền bạc rủng rỉnh.

Thời gian sắp tới, người tuổi cầm tinh con Trâu sẽ gặp được quý nhân. Trong thời gian này có nhiều lúc bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi thì người đó tự dưng xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn khiến bạn lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, trời không phụ lòng người, tử vi cuối tháng 11 tới tuổi Sửu có nhiều may mắn trong cuộc sống, tha hồ hưởng những thành quả.

Công việc kinh doanh của người tuổi Thân thời gian tới bỗng nhận được vận may trời cho. Có nhóm người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ, tự nhiên bạn có được một món hời thu về nhiều khoản tiền. Chính vì thế tuổi Thân có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở.

Khổ tận cam lai, con giáp may mắn này sẽ được đáp đền xứng đáng với tiền ùa vào nhà, tài lộc hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được. Được quý nhân và Thần Tài mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Sửu, giúp con giáp này đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, khi đã được bề trên cất nhắc Sửu hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Cuối tháng 11 này, gười tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh, vận thế lên như diều gặp gió, thời cơ đến không cản nổi. Trong thời điểm này, mọi khó khăn, trở ngại họ gặp phải trong công việc trước kia đều được giải quyết. Con giáp này được quý nhân phù trợ, có cơ may thăng quan tiến chức, trong nhà cũng có chuyện vui.

Đây được coi là thời gian tốt nhất của người tuổi Thân, thời gian này sẽ là cơ hội vàng để những người tuổi Thân lội ngược dòng, thu hái được những thành công đáng kể. Người tuổi Thân sẽ được thần tài và thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Do đó, đường công danh sự nghiệp thời gian này cực kỳ vượng phát, công việc phát triển thuận lợi, thu nhập vì thế mà cũng ngày một tăng lên.

Đây được coi là thời gian tốt nhất của người tuổi Thân, thời gian này sẽ là cơ hội vàng để những người tuổi Thân lội ngược dòng, thu hái được những thành công đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực, nhưng sẽ sớm thôi, bạn nhanh chóng lấy lại phong độ. Tuy nhiên tuổi Tuất đừng lo lắng, cuối tháng 11 này, cơ hội làm việc giành cho bạn sẽ rộng mở và cững từ đó, người tuổi Tuất luôn là nhân viên xuất sắc trong mắt cấp trên.

Tử vi cho biết, người tuổi Tuất được sao tốt chiếu mệnh nên sự nghiệp có nhiều điểm sáng. Đây là thời điểm tốt để con giáp này làm ăn phát tài, tích lũy nhiều của cải. Nhờ làm việc chăm chỉ, ti mỉ và tận tâm trong công việc, người tuổi này từng bước chạm tay đến thành công, thu tiền bạc về đầy túi.

Tuất có nhiều may mắn, dễ gặp được những chuyện tốt lành, thậm chí là lộc trời cho bất ngờ trong công việc, nhờ đó mà thu nhập tăng lên, cuộc sống sung túc, dư dả không phải lo lắng gì. Tuổi Tuất đã được sao tốt chiếu rọi, ban cho phúc lộc đầy nhà, của ăn của để vẫn còn tiêu chưa hết. Thời gian này tài vận của Tuất sẽ lại khác, giúp tuổi Tuất "đã giàu lại càng giàu hơn".

Tuất có nhiều may mắn, dễ gặp được những chuyện tốt lành, thậm chí là lộc trời cho bất ngờ trong công việc, nhờ đó mà thu nhập tăng lên, cuộc sống sung túc, dư dả không phải lo lắng gì - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.