Người Tuổi Mão trong ngày cuối tuần này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Mão nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Ngũ hành Thủy Mộc tương sinh, chuyện tình cảm của tuổi Mão ngày càng nồng nàn thắm thiết. Những lời tâm sự chia sẻ đã kéo gần khoảng cách của hai người lại với nhau. Cùng lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm cho nhau, tình cảm vì thế mà ngày càng bền vững.

Ngũ hành Thủy Mộc tương sinh, chuyện tình cảm của tuổi Mão ngày càng nồng nàn thắm thiết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào Chủ Nhật 07/08/2022 này, Tuổi Thìn đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Thìn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình cảm ít có biến động. Người tuổi Thìn và nửa kia vẫn đang trong mối quan hệ tình cảm hòa hợp, sẻ chia thường xuyên. Tuy nhiên, điều bản mệnh nên làm lúc này là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình để nửa kia không cảm thấy một mình.

Người tuổi Thìn và nửa kia vẫn đang trong mối quan hệ tình cảm hòa hợp, sẻ chia thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra khả quan hơn trước. Chính Quan nâng đỡ giúp người tuổi Tỵ nhận thức được các vấn đề mình đang gặp phải. Tử vi cũng cho rằng đây là cơ hội lý tưởng để bản mệnh chứng tỏ năng lực của mình trong môi trường tập thể.

Cát thần ghé thăm, tuổi Tỵ cũng không phải lo nghĩ nhiều về vấn đề tiền bạc trong ngày này. Những mối đầu tư kinh doanh của bản mệnh sẽ mang về những khoản lợi ích không hề nhỏ. Chưa kể cơ hội phát tài phát lộc hiếm có đã xuất hiện trước mắt con giáp này rồi, còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay nắm bắt.

Vận trình tình cảm của Tuổi Tỵ ngày mai có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Cát thần ghé thăm, tuổi Tỵ cũng không phải lo nghĩ nhiều về vấn đề tiền bạc trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo