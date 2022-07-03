Cuối ngày mai 4/7: Cục diện HUNG - CÁT đan xen, những con giáp này cẩn thận tốt xấu lẫn lộn, kẻ tiểu nhân hãm hại, sự nghiệp bất ổn, tài chính thâm hụt, tình duyên rạn nứt

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão trong 4/7 diễn ra tương đối khó khăn, vất vả. Người tuổi này làm việc gì cũng không như ý mình muốn do có sự xuất hiện của Thương Quan.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Các cặp đôi đang yêu nhau cần có sự thấu hiểu, chia sẻ mới có thể duy trì mối quan hệ tình cảm này được bền lâu.

Tài lộc: Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Con giáp này bị hao hụt tài chính nghiêm trọng do thói quan tiêu xài hoang phí của mình.

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão trong 4/7 diễn ra tương đối khó khăn, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai gặp chút trở ngại. Người tuổi này nên thích nghi tốt với môi trường làm việc tập thể. Nếu làm được điều này, công việc của bản mệnh mới đạt được hiệu quả cao.

Tài lộc: Vận trình tài lộc gặp khó khăn. Nguồn thu nhập của con giáp này giảm sút đáng kể vì có nhiều khoản phát sinh ngoài dự tính của bản mệnh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được khả quan. Người đã kết hôn có thể đối mặt với tình huống bị kẻ thứ ba làm phiền cuộc sống hôn nhân của mình.

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai gặp chút trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xem tử vi thấy ngày cuối tuần của tuổi Mùi công việc có phần hơi căng thẳng do lâm Chính Ấn. Mặc dù là người có thành tích, có tiếng nói trong cơ quan nhưng thời gian gần đây có vẻ như bạn hơi nghiêm nghị, cứng rắn. Xởi lởi, thoáng tính một chút sẽ khiến công việc phát triển nhanh hơn.

Vận lâm Tương Hại cho thấy nhiều người đang trong mối quan hệ căng thẳng, suýt chia tay, đổ vỡ. Một số gia đình sắp tiễn người thân đi xa làm ăn hoặc có xích mích nhỏ trong dòng họ vì chuyện cha mẹ, tiền bạc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Các cặp đôi đang yêu nhau cần có sự thấu hiểu, chia sẻ mới có thể duy trì mối quan hệ tình cảm này được bền lâu.

Xem tử vi thấy ngày cuối tuần của tuổi Mùi công việc có phần hơi căng thẳng do lâm Chính Ấn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo