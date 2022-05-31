Cuối ngày mai 1/6: Những con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo tai bay vạ gió, tiền mất tật mang, kẻ trong bóng tối hãm hại, công danh trắc trở, tình duyên lao dốc

Sự nghiệp: Tử vi nhắc nhở tuổi Tý chớ có dối trên lừa dưới mà lâm vào cảnh khó. Những gì không làm được cần thẳng thắn chia sẻ, đừng hứa hươu hứa vượn. Bạn cần thận trọng lời ăn tiếng nói để tránh tai họa từ miệng mà ra.

Ngày Thủy Thổ xung khắc cũng đe dọa tình cảm đôi lứa khiến cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi vì những vấn đề hết sức nhỏ nhặt. Đôi khi bản mệnh cũng nên để ý đến cảm xúc của đối phương thay vì cố hơn thua cho bằng được kẻo tổn thương gây ra sẽ khó mà chữa lành được.

Tài lộc: Thủy kim phá nhau khiến tài lộc không có hiệu quả. Tự mình hành sự phá mình, đối diện với khó khăn tài chính thì thiếu trách nhiệm. Nhiệm vụ cấp trên giao thì lơ là, phụ sự ủy thác nên vận tiền tài khó mà thăng tiến được.

Tử vi nhắc nhở tuổi Tý chớ có dối trên lừa dưới mà lâm vào cảnh khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Vận tương phá ngày mai khiến người tuổi Sửu có tâm lý không ổn định. Bạn làm việc không theo nguyên tắc hay quy củ nào cả. Công việc cứ rối tung mà không có việc gì hoàn thành. Bạn làm nhiều nhưng kết quả lại không được bao nhiêu, kết quả chỉ thu về công cốc.

Tài lộc: Ngày mai bạn kiên trì đi theo mục tiêu tài lộc đã đặt ra. Tính tình trung thực thật thà, tinh thần làm việc có trách nhiệm cao. Bạn được cấp trên tin tưởng và giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến các hợp đồng.

Ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm của tuổi Sửu vui thì ít mà buồn thì nhiều. Mâu thuẫn cứ kéo dần khoảng cách giữa cả hai ra xa nhau hơn. Dù con giáp này đã cố gắng hàn gắn rạn nứt nhưng nỗ lực từ một phía thì chỉ là vô ích.

Vận tương phá ngày mai khiến người tuổi Sửu có tâm lý không ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Theo tử vi hàng ngày, trong quá trình làm việc bạn sẽ gặp chút khúc mắc với đồng nghiệp về cách giải quyết các khó khăn chung. Với công việc đòi hỏi sự sáng tạo, tuổi Thìn lưu ý không thể quá ương bướng với quan điểm của mình.

Tài lộc: Thiên Tài tọa mạng nên con đường tài lộc của người tuổi Thìn có phần cô độc, không được ai giúp đỡ. Quan hệ với đối tác làm ăn cũng không được bạn nắm bắt chắc chắn. Nên nguồn thu không được như ý nguyện.

Dù có gặp phải chuyện bực dọc, con giáp này cũng cần phải trút giận đúng người đúng tội. Chớ nên mang những cảm xúc nóng nảy tiêu cực về nhà rồi trút lên đầu người thân, có thể bản mệnh đang tự tay phá hủy hạnh phúc của mình.

Thiên Tài tọa mạng nên con đường tài lộc của người tuổi Thìn có phần cô độc, không được ai giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo