Cuối ngày mai 1/6: Những con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo tai bay vạ gió, tiền mất tật mang, kẻ trong bóng tối hãm hại, công danh trắc trở, tình duyên lao dốc

Tâm linh - Tử vi 31/05/2022 13:25

Tử vi dự đoán đầu tháng mới, vào cuối ngày những con giáp này ra đường cẩn thận tiền mất tật mang, công danh bị kẻ xấu hãm hại, tình duyên lao dốc.

Tuổi Tý

Sự nghiệp: Tử vi nhắc nhở tuổi Tý chớ có dối trên lừa dưới mà lâm vào cảnh khó. Những gì không làm được cần thẳng thắn chia sẻ, đừng hứa hươu hứa vượn. Bạn cần thận trọng lời ăn tiếng nói để tránh tai họa từ miệng mà ra.

Tài lộc: Thủy kim phá nhau khiến tài lộc không có hiệu quả. Tự mình hành sự phá mình, đối diện với khó khăn tài chính thì thiếu trách nhiệm. Nhiệm vụ cấp trên giao thì lơ là, phụ sự ủy thác nên vận tiền tài khó mà thăng tiến được.

Ngày Thủy Thổ xung khắc cũng đe dọa tình cảm đôi lứa khiến cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi vì những vấn đề hết sức nhỏ nhặt. Đôi khi bản mệnh cũng nên để ý đến cảm xúc của đối phương thay vì cố hơn thua cho bằng được kẻo tổn thương gây ra sẽ khó mà chữa lành được.

Cuối ngày mai 1/6: Những con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo tai bay vạ gió, tiền mất tật mang, kẻ trong bóng tối hãm hại, công danh trắc trở, tình duyên lao dốc - Ảnh 1
Tử vi nhắc nhở tuổi Tý chớ có dối trên lừa dưới mà lâm vào cảnh khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Vận tương phá ngày mai khiến người tuổi Sửu có tâm lý không ổn định. Bạn làm việc không theo nguyên tắc hay quy củ nào cả. Công việc cứ rối tung mà không có việc gì hoàn thành. Bạn làm nhiều nhưng kết quả lại không được bao nhiêu, kết quả chỉ thu về công cốc.

Tài lộc: Ngày mai bạn kiên trì đi theo mục tiêu tài lộc đã đặt ra. Tính tình trung thực thật thà, tinh thần làm việc có trách nhiệm cao. Bạn được cấp trên tin tưởng và giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến các hợp đồng.

Ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm của tuổi Sửu vui thì ít mà buồn thì nhiều. Mâu thuẫn cứ kéo dần khoảng cách giữa cả hai ra xa nhau hơn. Dù con giáp này đã cố gắng hàn gắn rạn nứt nhưng nỗ lực từ một phía thì chỉ là vô ích.

Cuối ngày mai 1/6: Những con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo tai bay vạ gió, tiền mất tật mang, kẻ trong bóng tối hãm hại, công danh trắc trở, tình duyên lao dốc - Ảnh 2
Vận tương phá ngày mai khiến người tuổi Sửu có tâm lý không ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Theo tử vi hàng ngày, trong quá trình làm việc bạn sẽ gặp chút khúc mắc với đồng nghiệp về cách giải quyết các khó khăn chung. Với công việc đòi hỏi sự sáng tạo, tuổi Thìn lưu ý không thể quá ương bướng với quan điểm của mình.

Tài lộc: Thiên Tài tọa mạng nên con đường tài lộc của người tuổi Thìn có phần cô độc, không được ai giúp đỡ. Quan hệ với đối tác làm ăn cũng không được bạn nắm bắt chắc chắn. Nên nguồn thu không được như ý nguyện.

Dù có gặp phải chuyện bực dọc, con giáp này cũng cần phải trút giận đúng người đúng tội. Chớ nên mang những cảm xúc nóng nảy tiêu cực về nhà rồi trút lên đầu người thân, có thể bản mệnh đang tự tay phá hủy hạnh phúc của mình.

Cuối ngày mai 1/6: Những con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo tai bay vạ gió, tiền mất tật mang, kẻ trong bóng tối hãm hại, công danh trắc trở, tình duyên lao dốc - Ảnh 3
Thiên Tài tọa mạng nên con đường tài lộc của người tuổi Thìn có phần cô độc, không được ai giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 31/5: TOP 3 con giáp trúng số độc đắc, cầu được ước thấy, may mắn tìm tới ngõ, phúc khí vô vàn, ngập tràn hạnh phúc

Cuối ngày hôm nay 31/5: TOP 3 con giáp trúng số độc đắc, cầu được ước thấy, may mắn tìm tới ngõ, phúc khí vô vàn, ngập tràn hạnh phúc

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 31/5: Những con giáp này có cơ hội trúng số đổi đời, cầu được ước thấy, may mắn hết phần thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 42 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 32 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 57 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10