Cuối ngày hôm nay (9/11/2022): Phật Tổ nâng đỡ, Cát Tinh xua âm khí, 3 con giáp như 'đại bàng tung cánh', xóa sạch vận đen, công danh khởi sắc

Tử vi nói rằng, vào cuối ngày 9/11 này, vận quý nhân của người tuổi Sửu bắt đầu mạnh mẽ hơn. Dù có thời điểm những khó khăn khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá, người tuổi Sửu vẫn kiên định mục tiêu, tỉnh táo ứng biến, thu về kết quả đầy sức thuyết phục. Sau khi trải qua một năm dài mài giũa và trưởng thành, tính cách của họ càng thêm cứng cỏi, biết cách khiêm tốn và “ẩn mình” tốt hơn.

Những người tuổi Sửu thường có tính cách cương nghị hơn, có lòng tự trọng cao. Do đó, họ luôn muốn nỗ lực và phấn đấu càng cao càng tốt trong mọi việc.

Những người tuổi Thân đa số có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách hòa đồng, nhẹ nhàng, luôn khéo léo trong cách ứng xử nên được nhiều người xung quanh yêu quý, sẵn lòng giúp đỡ.

Sau khi trải qua bao gian khó của một năm dài, càng về cuối năm, họ lại càng mở ra không gian phát triển rộng lớn, xua tan hết vận rủi và đen đủi thời gian vừa qua. Đây là thời điểm người tuổi Sửu bắt đầu có công việc tấn tới. Cứ nỗ lực, cống hiến hết mình thì không cần lo lắng về sự thịnh vượng, giàu có. Khi gặp vận may chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Những nỗ lực trước đây của người tuổi Thân cuối cùng cũng được đền áp. Tử vi cho thấy, vào cuối ngày hôm nay (9/11), nhờ được Phật Tổ nâng đỡ mà công việc của con giáp này sẽ ngày càng thăng tiến, việc thăng chức tăng lương là điều chắc chắn sẽ xảy ra nên không cần phải lo lắng về tiền bạc. Ngoài ra, do có quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Thân độc thân sẽ sớm đón nhận hỷ sự về hôn nhân.

Cũng trong thời gian tới, vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Thân, con giáp này sẽ vô cùng may mắn trong việc kiếm tiền, dường như đi đến đâu cũng kiếm được tiền, làm điều gì cũng thu lại lợi nhuận.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường có sự bình tĩnh và tỉnh táo hiếm có trong công việc. Họ luôn đầy khôn ngoan và có năng lực nên có thể làm tốt mọi việc được giao phó, hoàn thành được những kế hoạch tự bản thân đặt ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, vào cuối ngày 9/11, ngôi sao tốt lành chiếu vào cung số mệnh giúp cho những người tuổi Dậu bắt đầu gặp nhiều may mắn về mọi mặt. Các phương diện đều thuận buồm xuôi gió, khéo đạt được lòng người.

Ngôi sao may mắn này cũng rất vượng về tài lộc và sự nghiệp giúp họ đạt được những bước tiến mới cả về công việc lẫn quan hệ đồng nghiệp, đối tác. Sự nghiệp một đường hanh thông, đạt được sự tín nhiệm của lãnh đạo và mọi người, có cơ hội để thăng quan phát tài phát lộc, cuộc sống sung túc hơn hẳn thời gian đầu năm. Thời điểm “cát tinh chiếu mệnh”, người tuổi Dậu cũng sẽ được tiếp thêm động lực, tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn hẳn để gặt hái thành quả rực rỡ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!