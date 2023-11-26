Tuổi Tý

Người tuổi Tý luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Đa số những người tuổi Tý thường rất thành công trong cuộc sống, dù đi lên từ hai bàn tay trắng nhưng họ có thể trở thành người quyền lực và giàu có. Đặc biệt, tử vi chỉ rõ, cuối ngày hôm nay (26/11/2023), tuổi Tý sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là may mắn con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.