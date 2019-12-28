Cuối năm đừng quên mua ngay vật này để rước phú quý vào nhà, cải vận ngoạn mục, năm mới tiền tài nở rộ

Tâm linh - Tử vi 28/12/2019 05:30

Muốn xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, thần tài gõ cửa gia chủ hãy mua ngay những thứ này đặt vào nhà những ngày cuối năm. Đây chính là mẹo phong thủy cực hiếm người biết.

Chỉ cần biết mẹo phong thủy này, gia chủ sẽ có năm mới đại cát đại lợi, tiền ùa vào nhà, thần tài gõ cửa tới tấp.

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Những ngày cuối năm, gia chủ đừng quên đặt một chén muối vào từng phòng để xả xui, đuổi vận đen ra khỏi nhà - Ảnh minh họa: Internet

Muối

Theo quan niệm dân gian, muối được xem là vật phẩm phong thủy giúp đuổi tà trừ ma, mang lại may mắn, bình an cho cả gia đình.

Thế nên, những ngày cuối năm, gia chủ đừng quên đặt một chén muối vào từng phòng để xả xui, đuổi vận đen ra khỏi nhà. Cách làm này sẽ giúp bạn mở rộng cửa đón may mắn cho cả gia đình, hưởng một năm mới bình an, sung túc. 

Vôi

Người ta thường nói vui rằng Tết chính là “ngày hội dọn nhà”, nhà nhà người người chuẩn bị đón Tết bằng cách dọn dẹp nhà cửa, sơn lại nhà để xua tan những điều xui xẻo trong năm cũ.

Đặt vôi ở cổng nhà hay rắc quanh nhà chính là cách để thức tỉnh thần tài, giúp lộc linh hội tụ, bảo vệ cả gia đình luôn bình an, phú quý.

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Treo tỏi trước cửa nhà những ngày cuối năm để tiền tài nở rộ, phú quý theo chân - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi

Không chỉ là loại củ gia vị quen thuộc trong mỗi gian bếp, tỏi còn là vật giúp bạn xua tan tà khí. Quan niệm dân gian cho rằng, những ngày cuối năm, chỉ cần mang theo bên người một củ tỏi thì vận xấu sẽ không dám lại gần.

Đặc biệt, người xưa còn treo tỏi trước cửa nhà những ngày cuối năm để tiền tài nở rộ, phú quý theo chân, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền.

Đồng hồ

Theo quan điểm phong thủy, đồng hồ chính là vật phẩm giúp vạn sự như ý, công việc thuận lợi.

Ngoài ra, chiếc đồng hồ sẽ luôn nhắc nhớ bạn về thời gian, về những việc còn dang dở. Nhờ thế, bạn sẽ chăm chỉ, ý thức hơn về tiến độ nên sẽ đạt hiệu quả cao hơn trong công việc.

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Gia chủ cần trồng một số cây phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh với mình - Ảnh minh họa: Internet

Cây phong thủy

Ngoài những vật phong thủy cầu tài lộc, xả sạch vận xui trên gia chủ cần trồng một số cây phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh với mình để cải thiện vận số.

Dưới đây là những gợi ý cây may mắn cho 12 con giáp:

 - Tuổi Tý: Cây kim tiền.

- Tuổi Sửu : Cây dứa cảnh nến.

- Tuổi Dần: Cây ngũ gia bì.

- Tuổi Mão: Cây phát lộc.

- Tuổi Thìn: Cây xương rồng cảnh.

- Tuổi Tỵ: Cây cỏ đồng tiền.

- Tuổi Ngọ: Cây trầu bà.

- Tuổi Mùi: Cây lan quân tử.

- Tuổi Thân: Cây tùng bông lai.

- Tuổi Dậu: Cây sen đá.

- Tuổi Tuất: Cây kim ngân.

- Tuổi Hợi: Cây húng chanh.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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