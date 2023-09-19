Cuối năm 2023, trăng sáng rực rỡ, 3 con giáp tiễn xui xẻo - đón vận may, tài lộc tụ đầy nhà, phúc lộc đầy 2 tay

Tâm linh - Tử vi 19/09/2023 15:05

Cuối năm nay chính là thời điểm Thần Tài đang ưu ái bạn nhất, vì vậy hãy tranh thủ thời gian này để tìm cơ hội làm giàu nhé.

Tuổi Mão

Tử vi cho thấy, cuối năm nay, tuổi Mão sẽ đón khá nhiều tin vui về đường tài lộc. Bạn dựa vào tài năng của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực của mình để thành công, nhờ đó mà có được nguồn thu đáng kể, giúp bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn. Chẳng phải vận may từ trên trời rơi xuống mà phần lớn nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ của bản mệnh. 

Con giáp này cũng từng phải trải qua không ít khó khăn và gian khổ nhưng bạn không bao giờ lùi bước hay đầu hàng số phận, cũng không lợi dụng người khác. Thay vào đó, tuổi Mão luôn tự tin dùng tài năng của mình để đạt được mục tiêu. Cho tới thời điểm nhất định, bạn hoàn toàn có thể vỗ ngực tự hào về những gì mình đang có bởi chúng được làm ra từ chính đôi tay bạn. May mắn sẽ đến và bạn có thể tìm ra nhiều cách để kiếm tiền, nếu bạn có thể nắm bắt được thì tài lộc sẽ rủng rỉnh hơn trong thời gian tới.

Cuối năm 2023, trăng sáng rực rỡ, 3 con giáp tiễn xui xẻo - đón vận may, tài lộc tụ đầy nhà, phúc lộc đầy 2 tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý cũng là một trong số những con giáp phát tài vào cuối năm nay. Bạn sẽ làm giàu nhanh chóng nhờ vào tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó và luôn chờ đợi một cơ hội tốt đến với mình. Không ngồi không đợi “bánh ngọt” từ trên trời rơi xuống, suốt thời gian qua, tuổi Tý đã rất chăm chỉ và hoạt động hết mình, có trách nhiệm với bản thân.

Dù tình hình khó khăn chung nhưng họ vẫn tìm ra cách để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và cả gia đình.Tử vi học cho thấy, tuổi Tý không phải bỏ ra nhiều công sức nhưng vẫn thu về nhiều khoản lợi nhuận đáng kể. Đây là cơ hội không dễ gì có, hãy tận dụng thật tốt để tích lũy vốn, tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Cuối năm 2023, trăng sáng rực rỡ, 3 con giáp tiễn xui xẻo - đón vận may, tài lộc tụ đầy nhà, phúc lộc đầy 2 tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tin vui tài lộc cũng sẽ đến với người tuổi Tuất vào cuối năm nay vì bạn may mắn có được thu nhập chẳng tồi chút nào. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có tài lộc dồi dào trong tay, tha hồ chi tiêu theo mong muốn mà không cần thắt lưng buộc bụng như trước đó. Bản thân tuổi Tuất vốn rất chăm chỉ, luôn tâm niệm rằng sự nỗ lực của mình sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra.

Vì vậy mà trong thời gian này, sao may mắn chiếu rọi, Thần Tài đại giá quang lâm mang đến cho bạn nhiều cơ hội bứt phá trong sự nghiệp và tài lộc rủng rỉnh hơn. Nếu có ý định khởi nghiệp kinh doanh, bản mệnh nên tính toán dần là vừa. Công việc tiến triển ổn định giúp tài chính của bạn duy trì ở mức đủ ăn đủ mặc, những việc kinh doanh tay trái cũng có thể tăng doanh thu nhanh chóng.

Cuối năm 2023, trăng sáng rực rỡ, 3 con giáp tiễn xui xẻo - đón vận may, tài lộc tụ đầy nhà, phúc lộc đầy 2 tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Tử vi có nói, từ nay đến Tết Trung thu, cánh cửa may mắn sẽ mở ra với 3 con giáp này, tài vận hanh thông, sự nghiệp vượng phát, mùa màng bội thu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối năm 2023 tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 17/9/2023 tử vi 12 con giáp con giap may man tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 40 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc