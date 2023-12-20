Cuối năm 2023 lộc trời như thác đổ, đầu năm 2024 mang mệnh phú quý, 3 con giáp tiền vàng vây quanh, sự nghiệp lên đỉnh cao mới

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 19:29

Tử vi dự đoán, sang cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, 3 con giáp may mắn này sẽ được Ngọc Hoàng thương mến nên con đường quan lộ, tiền bạc vô cùng hanh thông rực rỡ.

Tuổi Tý

Sang cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, những người tuổi Tý sẽ là con giáp giàu có, đầu tư trúng đậm nên tinh thần vô cùng vui vẻ. Trong tính cách, con giáp này thông minh, lanh lợi nên giải quyết được nhiều công việc tồn đọng trong thời gian trước đây.

Tử vi cho biết do được quý nhân theo gót nên bạn được đánh giá cao, tha hồ thể hiện tài năng vượt trội của mình để thu về nhiều tiền bạc. Nếu kết hợp làm ăn những người tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, thúc đẩy công việc thăng tiến không ngừng.

Cuối năm 2023 lộc trời như thác đổ, đầu năm 2024 mang mệnh phú quý, 3 con giáp tiền vàng vây quanh, sự nghiệp lên đỉnh cao mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trời sinh cần cù, chăm chỉ, kiên nhẫn. Họ luôn tự kiếm cơ hội đổi đời. Ngoài ra, họ sống rất đơn giản, biết mình biết ta. Nhờ tính cách khiên tốn mà con giáp này gặp được nhiều quý nhân trong cuộc đời, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Theo tử vi học, sang cuối năm 2023 đến đầu năm 2024 là quãng thời gian con giáp tuổi Thân sẽ trải qua nhiều biến động tích cực. Con giáp này sẽ gặp may mắn nhờ Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể hoàn thành những dự định đang dở dang và tìm được cơ hội tuyệt vời để trở nên giàu có.

Cuối năm 2023 lộc trời như thác đổ, đầu năm 2024 mang mệnh phú quý, 3 con giáp tiền vàng vây quanh, sự nghiệp lên đỉnh cao mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sang cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, những người tuổi Dần sẽ có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc. Những người cầm tinh con Hổ đều là người biết quản lý tiền bạc chặt chẽ nên đã có được một khoản tiết kiệm kha khá.

Đặc biệt, con giáp này sẽ có cơ hội kiếm thêm nhiều tiền bạc ngoài lương, cuộc sống lên như diều gặp gió. Những ai còn làm công ăn lương vốn là người biết tích lũy, tích tiểu thành đại và chẳng bao giờ chê các khoản tiền nhỏ nên khoản tiền tiết kiệm cũng đủ thực hiện những dự định đã ấp ủ lâu.

Cuối năm 2023 lộc trời như thác đổ, đầu năm 2024 mang mệnh phú quý, 3 con giáp tiền vàng vây quanh, sự nghiệp lên đỉnh cao mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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