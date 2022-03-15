Cưới chồng là một trong 3 con giáp này, phụ nữ sẽ SƯỚNG như tiên, AN TÂM hưởng phúc, càng già càng VIÊN MÃN

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 16:10

Nếu như người yêu của bạn thuộc một trong những con giáp này, chắc hẳn bạn là người may mắn lắm, bởi vì chàng thật sự là kiểu người trung thành và đáng tin cậy, không những thế luôn giữ khoảng cách với phái nữ.

Đàn ông tuổi Tý

Đàn ông cầm tinh tuổi Tý hầu như đều là kiểu người đặc biệt xem trọng gia đình. Trong cuộc sống, chàng có thể khắt khe, thậm chí keo kiệt với chính bản thân mình, nhưng với những người thân yêu trong gia đình, chàng luôn tỏ ra vô cùng phóng khoáng, chưa bao giờ so đo tính toán thiệt hơn.

Cưới chồng là một trong 3 con giáp này, phụ nữ sẽ SƯỚNG như tiên, AN TÂM hưởng phúc, càng già càng VIÊN MÃN - Ảnh 1

Con giáp này vốn là người đàn ông có tính cách ôn hòa, chàng có trái tim bao dung và sẵn sàng hy sinh vì những người mình trân quý 

Con giáp này vốn là người đàn ông có tính cách ôn hòa, chàng có trái tim bao dung và sẵn sàng hy sinh vì những người mình trân quý. Chính vì thế, nếu bạn trở thành người phụ nữ của chàng thì cuộc sống về sau chắc chắn không cần lo nghĩ nhiều. Đàn ông tuổi Tý cũng rất giỏi giao tiếp và có hoài bão của riêng mình. Nhưng đa số những điều chàng phấn đấu đều là vì người phụ nữ của mình, vì tổ ấm chung của đôi lứa.

Không những vậy, ở bên đàn ông tuổi Tý, bạn cũng không phải lo lắng chuyện chàng thay lòng đổi dạ. Bởi vì vốn là người đặt gia đình lên trên hết nên chàng hiểu giá trị của hạnh phúc và luôn biết cách giữ gìn nó.

Đàn ông tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp nam thì không thể phủ nhận được sự điềm tĩnh, quyền lực luôn tỏa ra ở tuổi Thìn. Đàn ông tuổi này có sức hút khá lớn đối với người khác phái, ở họ có sự quyến rũ mà hiếm ai có thể chối từ.

Không chỉ biết đến sự nghiệp, con giáp tuổi Thìn còn luôn quan tâm đến gia đình. Họ luôn đặt vợ con ở vị trí hàng đầu, sự nghiệp cũng sẽ xếp sau gia đình, luôn lo lắng, quan tâm chăm sóc cho những người mình yêu thương. Ngoài xã hội có là người hô mưa gọi gió, quyền lực đầy mình thì về nhà người tuổi này cũng vẫn chỉ là người đàn ông của gia đình, sẵn sàng làm theo những lời nhờ cậy của vợ, coi lời của vợ là “thánh chỉ”.

Mẫu đàn ông tài giỏi lại đảm đang như vậy biết đi đâu mà tìm cơ chứ, thế nên hễ gặp được đàn ông tuổi Thìn mà đôi lứa tâm đầu ý hợp thì đừng có ỷ thói dằn dỗi mà làm tình làm tội người ta, trăm công nghìn việc có thể “cướp” đối phương khỏi tay bạn đó.

Đàn ông tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi đích thực là mẫu đàn ông của gia đình. Hợi sẵn sàng lăn xả làm mọi thứ tất cả mọi thứ chỉ để cho những người mình yêu thương có thể sống sung túc và thoải mái hơn.

Nếu bạn cho rằng những người tuổi Hợi sẽ lười biếng thì quả là một đánh giá sai lầm đấy. Những người đàn ông sinh năm Hợi sẽ không bao giờ ngại gian nan, luôn cố gắng hết sức mình để đạt được thành công như mong đợi.

Cưới chồng là một trong 3 con giáp này, phụ nữ sẽ SƯỚNG như tiên, AN TÂM hưởng phúc, càng già càng VIÊN MÃN - Ảnh 2

Tuổi hợi thuộc một trong số ít những người đàn ông có thể cân bằng được sự nghiệp thành công và cuộc sống gia đình viên mãn.

Tuổi hợi thuộc một trong số ít những người đàn ông có thể cân bằng được sự nghiệp thành công và cuộc sống gia đình viên mãn. Bởi vậy, có thể nói những người tuổi Hợi chính là con giáp nam đáng để lấy làm chồng.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

4 con giáp NHẮM MẮT CŨNG CÓ TIỀN, hưởng đủ vinh hoa, thần tài GÕ CỬA trong 15 ngày tới

4 con giáp NHẮM MẮT CŨNG CÓ TIỀN, hưởng đủ vinh hoa, thần tài GÕ CỬA trong 15 ngày tới

Nhờ có vận may bủa vây nên 4 con giáp dưới đây sẽ tha hồ hốt bạc, tài lộc ngập nhà trong 15 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 3 con giáp nam con giáp nam chung thủy con giáp nam tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 3 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 4 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông