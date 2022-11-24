Con giáp nào xung khắc tuổi tác, lấy nhau về là 'thảm họa' một đời hôn nhân?

Các cặp con giáp xung khắc nếu cố chấp lấy nhau thì sớm muộn giữa họ sẽ nảy sinh mâu thuẫn.

Tuổi Tý - Tuổi Ngọ

Tuổi Tý thường coi trọng tiền bạc hơn chuyện tình cảm, hôn nhân gia đình, trong khi đó tuổi Ngọ lại hoàn toàn trái ngược. Tuổi Tý thường hay suy tính thiệt hơn, rất nhạy cảm trong mọi việc, nhưng tuổi Ngọ lại rất hào phóng, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không cần hồi đáp. Do đó, hai con giáp này lấy nhau sẽ rất khó để hòa hợp.

Không chỉ vậy, những người tuổi Ngọ thường thích bay nhảy, ưa sự dịch chuyển nhưng tuổi Tý lại có tính thích kiểm soát đối phương. Bên cạnh đó, cả hai con giáp này đều khá cố chấp, cái tôi cá nhân cao. Do đó, nếu cứ khăng khăng đến với nhau, không sớm thì muộn cả hai sẽ nảy sinh mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung, từ đó khiến hôn nhân trở thành “nấm mồ của tình yêu”.

Tuổi Sửu và tuổi Mùi

Khi Sửu và Mùi lấy nhau, dù không phải là 2 con giáp nóng tính, nhưng khó hòa hợp, vì họ không dễ nói ra tâm sự với đối phương mà âm thầm chịu đựng, khiến mối quan hệ ngày càng phát sinh mâu thuẫn.

Đứng về mặt phong thủy mà nói, Sửu và Mùi cũng có địa chi thuộc lục xung, xét theo tính chất âm dương, cả 2 chi đều thuộc âm.

Nếu kết đôi với nhau thì hôn nhân sẽ gặp rất nhiều trở ngại, mối quan hệ vợ chồng khó tìm được tiếng nói chung, nhiều căng thẳng, lục đục, dẫu không chia lìa thì tình cảm cũng nguội lạnh.

Tuổi Dần - Tuổi Tỵ

Dần và Tỵ là hai con giáp một tĩnh một động, nhưng có điểm chung là đều vô cùng thông minh, giàu trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo cao. Tuy nhiên, tuổi Dần khẳng khái, hào phóng bao nhiêu thì tuổi Tỵ lại cẩn trọng, chấp nhặt và đa nghi bấy nhiêu.

Không cần biết khi yêu nhau, chuyện tình cảm của cặp đôi này tươi đẹp đến thế nào nhưng khi nếu kết hôn, cuộc sống hôn nhân của họ sẽ vướng mắc vô vàn thị phi, bạn ít thù nhiều, tiền tài tiêu tán. Càng sống lâu với nhau, tiền bạc kiếm được càng nhiều thì hao hụt càng nhiều. Nguyên nhân là do cặp con giáp này thuộc bộ tứ hành xung và tuổi Dần thường khắc chế, kìm hãm những điểm mạnh của Tỵ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-xung-khac-tuoi-tac-lay-nhau-ve-la-tham-hoa-mot-doi-hon-nhan-527850.html