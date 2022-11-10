Con giáp nào vận thế lên hương, gom sạch tiền bạc khi bước qua 00:00 đêm nay (11/11/2022) ?

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 22:00

Thời gian gần đây, vận thế của 3 con giáp này không được thuận lợi.

Tuổi Thân

Thời gian gần đây, vận thế của người tuổi Thân không được thuận lợi. Dù cuộc sống hay công việc, con giáp này đều không đạt được thành công như mong muốn, thậm chí còn gặp nhiều phiền toái.

Tử vi dự báo rằng, bước qua ngày 11/11, vận thế của tuổi Thân sẽ có sự khởi sắc mạnh mẽ, phúc khí dồi dào. Mọi vướng mắc lớn nhỏ sẽ được con giáp này giải quyết dần dần. Các phiền não trong cuộc sống cũng được đẩy lùi. Bản mệnh có thể sống thoải mái về cả mặt tinh thần lẫn vật chất. Vận tài lộc thăng hoa nên thu nhập của tuổi Thân cũng có dấu hiệu tăng lên trong thời gian tới.

Những cố gắng của tuổi Thân trong thời gian qua sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh giúp tăng thêm động lực làm việc. Nhìn chung, bản mệnh có thể chuẩn bị tinh thần đón những điều tốt đẹp sắp đến trong tương lai

Tuổi Tý

Chuột được chọn là con vật tiên phong, dẫn đầu trong số 12 con giáp. Người tuổi Tý thường cẩn thận chu đáo và có tài năng lãnh đạo, quản lí rất tốt. Con giáp này còn khiến người khác ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, tháo vát của mình.

Con giáp nào vận thế lên hương, gom sạch tiền bạc khi bước qua 00:00 đêm nay (11/11/2022) ? - Ảnh 1
Người tuổi Tý được rất nhiều người quý mến. Con giáp này có sự nhạy cảm, dễ nắm bắt được tâm lý của người khác và khiến họ luôn cảm thấy dễ chịu khi ở bên. Chính điều này khiến cho người tuổi Tý dễ nhận được sự giúp đỡ của người khác.

Trời sinh người tuổi Tý có con mắt nhìn người rất tinh tường. Con giáp này dễ gần nhưng không đối xử tốt với tất cả mọi người mà luôn chân thành với những người xứng đáng. Đây là con giáp có thể đổi vận được nhanh chóng chính nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Nếu biết nắm bắt cơ hội mà quý nhân mang đến, người tuổi Tý hứa hẹn tiền đồ khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Tuổi Mão

Tuổi Mão cũng là một trong những con giáp có vận trình rộng mở khi bước qua ngày 11/11. Lục hợp xuất hiện giúp công việc của con giáp này phát triển tốt. Tuổi Mão sẽ gặp nhiều cơ hội phát triển tốt. Đặc biệt, người làm kinh doanh có thể gặp quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối. Nhờ đó, tài lộc của tuổi Mão ngày một thăng hoa, túi tiền càng rủng rỉnh hơn. Thời điểm này, tuổi Mão có thể thực hiện được những mơ ước đã ấp ủ bấy lâu nay.

Đường tài lộc sáng sủa, tuổi Mão có thể kiếm được nhiều cơ hội tăng thu nhập. Nhất là người làm ăn buôn bán có thể thu về không ít lợi nhuận. Lúc này, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không phạm phải sai lầm trong đầu tư cũng như tránh trường hợp chi nhiều hơn thu.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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