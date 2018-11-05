Con giáp nào sinh vào tháng âm lịch này thì cứ hết tiền lại có, cả đời không sợ nghèo khó

Tuổi Dậu và tuổi Thân sinh vào tháng 8 âm lịch

Tháng 8 âm lịch thuộc Kim trong ngũ hành. Vì vậy người tuổi Dậu và Tuổi thân thuộc mệnh Kim sẽ được hưởng nhiều may mắn phú quý. Cuộc sống của họ dù có nhiều vất vả khó khăn từ hoàn cảnh gia đình nhưng đến trung niên, tiền tài sẽ tìm đến ồ ạt. Người tuổi Dậu và Thân sẽ có sự nghiệp vững vàng, tiền tài dồi dào, cuộc sống về sau chỉ có dư dả không bao giờ thiếu thốn.

Người tuổi Dậu và Thân sẽ có sự nghiệp vững vàng, tiền tài dồi dào, cuộc sống về sau chỉ có dư dả không bao giờ thiếu thốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu, Mùi và Thìn sinh vào tháng 9 âm lịch

Tháng 9 âm lịch thuộc Thổ trong ngũ hành. Vì vậy người tuổi Sửu, Mùi, Thìn thuộc mệnh Thổ sẽ gặp nhiều may mắn phước lành. Những người này sẽ có tài lộc dồi dào. Họ còn rất thông minh, cố gắng kiên trì làm việc. Dù là nam hay nữ, họ đều có cơ hội tự tạo nghiệp lớn. Không may nếu có khó khăn thì đều có thể vượt qua dễ dàng. Tài lộc không ngừng tìm đến, sự nghiệp vững vàng.