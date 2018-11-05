Con giáp nào sinh vào tháng âm lịch này thì cứ hết tiền lại có, cả đời không sợ nghèo khó

Tâm linh - Tử vi 05/11/2018 05:30

Những con giáp sinh vào tháng âm lịch sau thường được hưởng nhiều vận may và phúc đức. Dù họ đang nghèo khó cũng không phải lo, vì nay mai tiền tài sẽ tìm đến tận cửa.

Tuổi Dậu và tuổi Thân sinh vào tháng 8 âm lịch

Tháng 8 âm lịch thuộc Kim trong ngũ hành. Vì vậy người tuổi Dậu và Tuổi thân thuộc mệnh Kim sẽ được hưởng nhiều may mắn phú quý. Cuộc sống của họ dù có nhiều vất vả khó khăn từ hoàn cảnh gia đình nhưng đến trung niên, tiền tài sẽ tìm đến ồ ạt. Người tuổi Dậu và Thân sẽ có sự nghiệp vững vàng, tiền tài dồi dào, cuộc sống về sau chỉ có dư dả không bao giờ thiếu thốn.

Con giáp nào sinh vào tháng âm lịch này thì cứ hết tiền lại có, cả đời không sợ nghèo khó - Ảnh 1
Người tuổi Dậu và Thân sẽ có sự nghiệp vững vàng, tiền tài dồi dào, cuộc sống về sau chỉ có dư dả không bao giờ thiếu thốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu, Mùi và Thìn sinh vào tháng 9 âm lịch

Tháng 9 âm lịch thuộc Thổ trong ngũ hành. Vì vậy người tuổi Sửu, Mùi, Thìn thuộc mệnh Thổ sẽ gặp nhiều may mắn phước lành. Những người này sẽ có tài lộc dồi dào. Họ còn rất thông minh, cố gắng kiên trì làm việc. Dù là nam hay nữ, họ đều có cơ hội tự tạo nghiệp lớn. Không may nếu có khó khăn thì đều có thể vượt qua dễ dàng. Tài lộc không ngừng tìm đến, sự nghiệp vững vàng.

Con giáp nào sinh vào tháng âm lịch này thì cứ hết tiền lại có, cả đời không sợ nghèo khó - Ảnh 2
Không may nếu có khó khăn thì đều có thể vượt qua dễ dàng. Tài lộc không ngừng tìm đến, sự nghiệp vững vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão và Dần sinh vào tháng 2 âm lịch

Tháng 2 âm lịch thuộc Mộc trong ngũ hành. Do đó, người tuổi Mão và Dần mệnh Mộc sẽ được hưởng nhiều may mắn, phúc lộc. Họ thông minh, có tài năng hơn người. Dù là làm nghề gì họ đều rất tâm huyết, cố gắng làm tốt nhất. Không những vậy, những người này còn có quý nhân giúp đỡ, giàu cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ trung niên trở đi an nhiên tận hưởng cuộc sống đến già.

Con giáp nào sinh vào tháng âm lịch này thì cứ hết tiền lại có, cả đời không sợ nghèo khó - Ảnh 3
Từ trung niên trở đi an nhiên tận hưởng cuộc sống đến già - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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