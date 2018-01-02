Con giáp có vận trình kém may mắn nhưng ăn ở phúc đức được quý nhân phù trợ, nâng đỡ hết mình trong năm 2018

Tâm linh - Tử vi 02/01/2018 06:30

Những con giáp dưới đây có vận trình kém may mắn nhưng vì ăn ở phúc đức, lương thiện nên được quý nhân phù trợ, nâng bước trong năm 2018.

Tuổi Ngọ

Năm 2018 của tuổi Ngọ không mấy thuận lợi. Những dự định làm ăn riêng của bạn nên tạm gác lại, tránh gây ra nhiều rủi ro không đáng có. Công việc của bạn phát sinh nhiều vấn đề rắc rối, khiến sếp không hài lòng. Tuy nhiên, do ăn ở hiền lành, lương thiện nên bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ, chẳng mấy chốc mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, bạn còn gặp vấn đề sức khỏe, cuộc sống gia đình cũng không mấy tốt đẹp. Hãy thật bình tĩnh để giải quyết những vấn đề khúc mắc, đừng vội vàng làm hỏng việc.

Con giáp có vận trình kém may mắn nhưng ăn ở phúc đức được quý nhân phù trợ, nâng đỡ hết mình trong năm 2018 - Ảnh 1
Dù vận trình không tốt nhưng bạn sẽ được quý nhân phù trợ vượt qua tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách lương thiện chất phác, luôn cố gắng không ngừng, chẳng ngại khó khăn. Bạn thể dễ dàng làm một số việc và có được thành công vang dội. Nhưng riêng ở những lĩnh vực đòi hỏi khả năng thiên phú thì dù có cố gắng đến đâu cũng vô dụng. Năm 2018, vận trình của tuổi Mão có phần kém sắc nhưng lại được quý nhân giúp đỡ, mọi chuyện không quá tồi tệ. Tuy nhiên, bạn cần thận trọng trong việc làm ăn kẻo lại bị người khác lừa gạt, tiền mất tật mang.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thường lên kế hoạch và sắp xếp chi tiết cho từng giai đoạn trong cuộc đời mình. Bạn rất thông minh và biết nhìn xa trông rộng. Nhưng tiếc là năm nay không phải thời điểm tốt để bạn phát huy những sở trường của mình. Vận trình trong năm của bạn khá kém, sự nghiệp, tiền bạc đều có dấu hiệu đi xuống. Công việc không có nhiều biến chuyển, bạn nên cố gắng kiềm chế bản thân không được xung đột, xích mích với người khác kẻo rước họa vào thân. Tuy nhiên, đừng lo lắng, bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ vào thời khắc không ngờ nhất. Vì thế, mọi khó khăn sẽ nhanh chóng được giải quyết, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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