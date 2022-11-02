Chúc mừng 3 con giáp nhận vận may lớn của Thần Tài trong 2 tháng cuối năm 2022, muộn phiền tiêu trừ, không thiếu tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 10:38

Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 2 tháng cuối năm 2022, top 3 con giáp này vô cùng thành công cầu gì được nấy vì có vận may vô cùng cao, lại được thần tài phù hộ.

Tuổi Thìn

Nhâm Dần 2022 là năm đại cát với người tuổi Thìn, thế nên họ làm gì cũng đại lợi, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà chỉ trong chớp mắt. Chỉ cần nắm bắt thời cơ Thìn ắt gánh tiền mỏi lưng, đời sang trang mới. Theo tử vi, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên trong 2 tháng cuối năm 2022, tuổi Thìn sẽ có công danh rộng mở, tài lộc hanh thông.

Hãy hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó, bạn sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, một bước đổi đời. Có cát tinh soi chiếu, thần tài rót lộc nên tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại Thìn. Thăng chức tăng lương, có cơ hội làm giàu trong thời gian ngắn nên Thìn hãy nắm bắt kẻo hối không kịp.

Chúc mừng 3 con giáp nhận vận may lớn của Thần Tài trong 2 tháng cuối năm 2022, muộn phiền tiêu trừ, không thiếu tiền tiêu - Ảnh 1
heo tử vi, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên trong 2 tháng cuối năm 2022, tuổi Thìn sẽ có công danh rộng mở, tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân trời sinh nhân hậu, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Người tuổi này đặc biệt coi trọng danh dự và chữ tín. Con giáp này sống biết trước biết sau nên thường được rất nhiều người yêu mến, làm việc gì cũng dễ có quý nhân phù trợ.

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 tháng cuối năm 2022, người tuổi Thân sẽ chuyển mình mạnh mẽ, cuộc đời lên hương. Đặc biệt, với những người tuổi Thân đã lập gia đình, sự nghiệp càng thăng hoa rực rỡ, tài vận dồi dào. Song hỷ lâm môn, tiền chất như núi chính là lộc lá trời cho con giáp giàu sang này. Thế nên, Thân hãy chớp lấy thời cơ, đừng lơ là kẻo đánh mất vận may hiếm có.

Chúc mừng 3 con giáp nhận vận may lớn của Thần Tài trong 2 tháng cuối năm 2022, muộn phiền tiêu trừ, không thiếu tiền tiêu - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 tháng cuối năm 2022, người tuổi Thân sẽ chuyển mình mạnh mẽ, cuộc đời lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Gà có chí cầu tiến, luôn phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Họ không bao giờ bằng lòng với thực tại mà khao khát làm giàu, luôn tự mình vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì họ luôn tin rằng nếu không dựa vào bản thân thì chẳng thể dựa vào ai.

Người tuổi Dậu thường không thành công khi còn trẻ, chủ yếu là giai đoạn tiền vận. Sau tất cả, tuổi Dậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình, xây dựng sự nghiệp giàu có kéo theo tài vận dồi dào. Thời gian 2 tháng cuối năm 2022 rất tốt đẹp với người tuổi Dậu. Họ sẽ gặp được nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống, bên cạnh đó họ còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, một khi thăng hoa rực rỡ sẽ làm tiền đề để ngày một tiến xa hơn.

Chúc mừng 3 con giáp nhận vận may lớn của Thần Tài trong 2 tháng cuối năm 2022, muộn phiền tiêu trừ, không thiếu tiền tiêu - Ảnh 3
Thời gian 2 tháng cuối năm 2022 rất tốt đẹp với người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nửa đầu tháng 10 âm lịch: 3 con giáp xóa sổ vận đen, không có gì ngoài tiền, bất ngờ giàu to, trúng số đổi đời

Nửa đầu tháng 10 âm lịch: 3 con giáp xóa sổ vận đen, không có gì ngoài tiền, bất ngờ giàu to, trúng số đổi đời

Tử vi chỉ rằng, nửa đầu tháng 10 âm lịch, những con giáp này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống tình duyên.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối năm 2022 tử vi 2 tháng cuối năm 3 con giáp may mắn tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 5 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy