Chúc mừng 3 con giáp làm việc gì đều thuận buồm xuôi gió, "cầu tài như ý", "tiền vào như nước", tiền đồ rộng mở, sáng lạng trong 3 ngày tới (từ ngày 26-28/11/2022)

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 07:09

3 con giáp này may mắn muôn phần, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Thìn

Trong số những con giáp, tuổi Thìn là những người được trời ban cho số mệnh giàu có phú quý. Tuy nhiên, điều đó lại đến muộn hơn so với những con giáp khác. Tuổi Thìn có tính cách độc lập, tự chủ, họ hoàn toàn biết rõ mình đang làm gì và luôn cẩn trọng với mọi thứ, không muốn có sơ suất không đáng có.

Trong 3 ngày tới (từ ngày 26-28/11/2022) tuổi Thìn sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời, nếu biết nắm bắt thì cuộc sống thật sự bước sang một trang mới giàu có và thịnh vượng không ai sánh bằng. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, từ giờ đến lúc cuối năm chính là lúc để bạn phát huy hết trí tuệ của mình để làm giàu, tạo dựng cuộc sống viên mãn.

Chúc mừng 3 con giáp làm việc gì đều thuận buồm xuôi gió, 'cầu tài như ý', 'tiền vào như nước', tiền đồ rộng mở, sáng lạng trong 3 ngày tới (từ ngày 26-28/11/2022) - Ảnh 1
Trong 3 ngày tới (từ ngày 26-28/11/2022) tuổi Thìn sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi có tính cần mẫn, chăm chỉ, luôn tâm niệm rằng phải lao động thì mới mong có được cuộc sống sung túc, đầy đủ. Không những thế, tuổi Mùi còn là người biết kiếm tiền và quản lý tài chính của bản thân cũng như của cả gia đình.

Điều đặc biệt, tuổi Mùi có những thói quen bình thường tưởng đơn giản nhưng hóa ra lại là đức tính tốt giúp họ thành công trong cuộc sống. Trong 3 ngày tới (từ ngày 26-28/11/2022), tài vận tuổi Mùi khá bình yên, đặc biệt vào những tháng cuối năm sẽ bất ngờ “dậy sóng” nhờ những cố gắng và nỗ lực của họ. Bên cạnh đó, tuổi Mùi còn gặp được cơ hội tốt giúp họ thay đổi cuộc sống, tạo dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Nếu may mắn, có khả năng “cá kiếm” được số tiền lớn, đủ để sống sung túc dư dả cho những năm về sau.

 Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có cá tính độc lập, mạnh mẽ, họ luôn biết nỗ lực, cố gắng, vượt lên số phận để đạt được điều mình mong muốn. Trong 3 ngày tới (từ ngày 26-28/11/2022), vận may của tuổi Dần sẽ thật sự thịnh vượng vào khoảng giai đoạn cuối năm.

Cụ thể, họ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt từ quý nhân phương xa, những người này sẽ giúp tuổi Dần xây dựng cơ ngơi ổn định, giải quyết mọi rắc rối tồn đọng một cách êm đẹp, nhờ vậy mà tài vận ngày càng dồi dào. Vào 3 ngày tới (từ ngày 26-28/11/2022) tuổi Dần sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc, nếu không phải thăng tiến lên lương thì ít nhất họ cũng biết được con đường tương lai của mình rộng mở như thế nào. Với sự quyết tâm không ngừng và không bao giờ đầu hàng trước số phận, dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm sau tuổi Dần sẽ có cuộc sống phú quý khiến nhiều người ghen tị.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi mùi tuổi dần

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 46 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông