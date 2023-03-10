Chúc mừng 3 con giáp có số hưởng nhất trong 23h ngày 10/3: Ngọc Hoàng chiếu cố khắc tên trên bảng vàng, ra đường bạc vàng rơi trên đầu, ở nhà buôn may bán đắt

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 04:00

Theo tử vi, đây là 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát.

 

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu được Thiên Tài che chở nên phương diện tài lộc có nhiều điểm sáng. Các hợp đồng được ký kết mang lại cho bạn rất nhiều lợi nhuận. Đối với ai kinh doanh thì khách hàng ra vào nườm nượp, doanh thu cũng tăng lên đáng kể. Mọi việc có vẻ rất suôn sẻ với bạn.

Chúc mừng 3 con giáp có số hưởng nhất trong 23h ngày 10/3: Ngọc Hoàng chiếu cố khắc tên trên bảng vàng, ra đường bạc vàng rơi trên đầu, ở nhà buôn may bán đắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh báo hiệu chuyện tình cảm của bạn khá thăng hoa khi cả hai bắt đầu có nhiều thời gian để dành cho nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Ngày này, những ai còn độc thân sẽ có cơ hội tìm thấy nửa kia của mình trong những bữa tiệc liên hoan với bạn bè của mình đấy.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi rất hiền lành và tốt bụng. Họ hay giúp đỡ và là người có trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi này rất năng động và làm việc chăm chỉ, hiệu quả công việc không ngừng được nâng cao. Cùng với khát khao kiến thức mạnh mẽ, tinh thần làm việc có trách nhiệm, họ có thể có được cơ hội tốt để nâng cao kỹ năng và quý nhân sẽ giúp người tuổi Mùi mở ra một bước ngoặt.

Chúc mừng 3 con giáp có số hưởng nhất trong 23h ngày 10/3: Ngọc Hoàng chiếu cố khắc tên trên bảng vàng, ra đường bạc vàng rơi trên đầu, ở nhà buôn may bán đắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có vận trình vượng phát, đạt được thành quả xứng đáng với sự siêng năng, chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Cụ thể, tuổi này sẽ đón nhận tới tấp những tin vui trong vấn đề tài lộc, tiền tài càng thêm vượng phát.

Tuổi Thìn

Vốn dĩ tuổi Thìn trời sinh “số sướng” khi phúc lớn mệnh lớn. Nhưng ở đời thăng trầm chẳng ai đoán trước được, vẫn có những thời điểm con giáp này phải chật vật đối mặt với thách thức mà cuộc sống đặt ra.

Chúc mừng 3 con giáp có số hưởng nhất trong 23h ngày 10/3: Ngọc Hoàng chiếu cố khắc tên trên bảng vàng, ra đường bạc vàng rơi trên đầu, ở nhà buôn may bán đắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Song khó khăn đến đâu cũng không thể quật ngã co Đây là thời điểm để những chú Rồng khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá nhiều vô kể. Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Thìn.

Được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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