Tài lộc: Chi phí sinh hoạt tiết kiệm, tốn nhiều tiền cho học việc.

Sức khỏe: Thường xuyên quên việc bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày.

Người tuổi Ngọ tiêu hao nhiều năng lượng cho những việc không cần thiết

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hôm nay có Chính Quan che chở mang lại cho bạn những cơ hội tốt đẹp hơn. Một ngày cho thấy sức mạnh của hành động, thay vì dành quá nhiều thời gian suy nghĩ.

Kim - Thổ tương sinh khuyến khích con giáp tuổi Mùi độc thân thổ lộ tình cảm với người mà bạn thầm thương trộm nhớ. Trong khi đó, người đã có đôi nên đi làm về sớm để dành nhiều thời gian hơn cho một nửa của mình.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, là ngày 14/5/2022 dương lịch là ngày Can Nhâm: Ngày can Nhâm không trị bệnh ở thận. Do đó, khuyên bản mệnh hôm nay tránh tác động lên vị trí này.

Tuổi Thân

Xem xét vận trình tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy ngày Chủ Nhật 14/05/2023 này, Tuổi Thân có điềm báo xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình hoặc bạn bè đồng nghiệp. Thế nên con giáp này phải bình tâm suy xét để giải quyết tình huống sao cho thật thấu đáo, đừng chọn giải pháp tự cô lập bản thân. Dù sao bên cạnh Tuổi Thân vẫn còn những người rất đáng tin cậy để có thể xin những lời khuyên hữu ích mỗi khi bản thân gặp phải hoàn cảnh nan giải.

Trong chuyện tình cảm, Tuổi Thân đừng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, hãy sống và quan tâm đến cảm xúc của nửa kia thay vì chỉ biết đòi hỏi mọi thứ phải theo ý mình. Tinh thần của con giáp này dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố như thời tiết, chuyện công việc, lời nói của những người xung quanh.

Tử vi phương Đông khuyên Tuổi Thân hãy cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và mở lòng để đón nhận thêm những điều tích cực. Tâm trạng vui vẻ, thoải mái là liều thuốc bổ cực tốt cho sức khỏe và ngược lại áp lực từ những buồn phiền sẽ là liều thuốc độc cực hại. Ngoài ra vì hôm nay Tuổi Thân rơi vào cục diện ngũ hành tương khắc nên bản mệnh cần chú ý cẩn thận hơn trong các hoạt động thường ngày, tránh vô tình bị tổn hại đến thân thể.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.