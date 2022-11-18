Chờ đúng đầu tuần (21/11), 3 con giáp gặt hái quả ngọt, công việc thuận lợi đủ đường, tài sản cực khủng, tình duyên bừng sáng

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 22:17

Đúng đầu tuần (21/11), 3 con giáp này đón nhiều tài lộc, may mắn, cuộc sống chỉ toàn tiền tài ngập lối.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão trời ban cho tính thật thà thẳng thắn, họ luôn nhiệt tình giúp đỡ, lo lắng cho người khác hết lòng. Trong đầu tuần (21/11) nhờ được phúc tinh cao chiếu nên họ luôn vượng vận quý nhân phù trợ.

Vận thế hài hòa, sự nghiệp thăng tiến tất cả cũng một phần nhờ chính những phúc đức mà họ gom góp lại. Chắc chắn họ sẽ được ăn sung mặc sướng, tài vận khôn nguôi. Đừng quên tích đức làm việc thiện, khi bạn bè, người thân cần sự giúp đỡ hãy chìa tay ra liền.

Vận may sẽ tự động gõ của, bước ra khỏi nhà là nhặt được tiền rơi từ dự án của bạn bè, đối tác, một vốn bốn lời.

Chờ đúng đầu tuần (21/11), 3 con giáp gặt hái quả ngọt, công việc thuận lợi đủ đường, tài sản cực khủng, tình duyên bừng sáng - Ảnh 1
Trong đầu tuần (21/11) nhờ được phúc tinh cao chiếu nên Mão luôn vượng vận quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có tính kiên cường, mạnh mẽ. Tính cách của họ cũng kiên định, không dễ dàng thay đổi quan điểm sống, cũng không bao giờ xem nhẹ sự nghiệp mà chểnh mảng công việc.

Bắt đầu từ đầu tuần (21/11), con giáp tuổi Sửu sẽ tìm được hướng đi mới, có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân, nhờ đó sự nghiệp tiến triển tốt hơn. Cuộc sống gia đình của người tuổi này sẽ được cải thiện rất nhiều, những khó khăn xung quanh sẽ biến mất hoàn toàn, sự nghiệp hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Con giáp này đã có những tiến bộ vượt bậc, và tầm nhìn của họ đã được mở rộng, có thể phát triển sự nghiệp làm tốt hơn nữa. Có thể nói rằng, con giáp tuổi Sửu sẽ được nếm trải nhiều tươi đẹp hơn của cuộc sống từ thời gian này. Họ sẽ không gặp nhiều khó khăn, trắc trở.

Chờ đúng đầu tuần (21/11), 3 con giáp gặt hái quả ngọt, công việc thuận lợi đủ đường, tài sản cực khủng, tình duyên bừng sáng - Ảnh 2
Bắt đầu từ đầu tuần (21/11), con giáp tuổi Sửu sẽ tìm được hướng đi mới, có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân, nhờ đó sự nghiệp tiến triển tốt hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ đang có những bước tiến nhất định từ đầu tuần (21/11). Bản mệnh tìm được thời điểm thích hợp để khẳng định năng lực của mình, từ đó nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp.

Nhiều nhiệm vụ mà bạn được phân công sẽ gặt hái được thành tích tốt, kể cả với người đã đi làm hay người vẫn đang theo đuổi con đường học hành, thi cử. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, đừng vội hài lòng với thực tại nhé.

Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Bạn nên thử dành thời gian để trò chuyện và tiếp xúc với mọi người, biết đâu trong số đó lại có người cực kì phù hợp với bạn đấy.

Chờ đúng đầu tuần (21/11), 3 con giáp gặt hái quả ngọt, công việc thuận lợi đủ đường, tài sản cực khủng, tình duyên bừng sáng - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Ngọ đang có những bước tiến nhất định từ đầu tuần (21/11). Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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