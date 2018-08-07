Chớ dại gì rước những thứ không nên mua trong tháng cô hồn về nhà kẻo gặp phải tai họa

Tâm linh - Tử vi 07/08/2018 14:06

Tháng cô hồn không nên mua gì thì tuyệt đối đừng cố mua kẻo không những mua chẳng được mà dùng cũng chẳng xong, hỏng hóc, xui xẻo là điều rất dễ xảy ra.

Tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch) được coi là tháng có nhiều vong linh nhất do cửa ngục mở, vong linh từ cõi âm trở về quấy nhiễu chốn dân gian. Do đó, tháng cô hồn, dân gian đã quy định không nên mua những gì có giá trị lớn, không làm việc đại sự để tránh gặp phải tai họa sau này.

Tháng cô hồn không nên mua gì để tránh gặp vận xui? Dưới đây là một số món nên kiêng mua bán trong tháng cô hồn.

Tháng cô hồn không nên mua nhà

Tháng cô hồn, người ta thường kiêng việc mua nhà vì đây là chuyện lớn, cần chọn ngày lành tháng tốt để mua, giúp gia chủ gặp được nhiều tài lộc khi chuyển đến nhà mới. Thay vì ký hợp đồng mua nhà trong tháng cô hồn, nên chuyển việc này qua một ngày khác tốt lành hơn để tránh gặp vận đen cho gia chủ.

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Mua nhà là việc lớn nên chọn ngày đẹp tháng tốt để mua

Ngoài ra, việc động thổ hay nhập trạch vào tháng cô hồn cũng cần phải kiêng vì thời điểm vong linh tràn lan như tháng cô hồn, rất có thể bạn sẽ bị ma quỷ trêu đùa, cản trở, khiến ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, dễ gặp phải điều không may mắn.

Tháng cô hồn không nên mua xe

Cũng như mua nhà, mua xe là việc lớn cần tránh đụng tới trong tháng cô hồn. Nếu có điều kiện không quá cần thiết phải mua xe ngay thì tốt nhất không nên mua trong tháng cô hồn. Việc mua xe trong tháng cô hồn thường được đồn đại rằng có thể khiến chủ nhân dễ gặp phải tai nạn không mong muốn khi tham gia giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Chớ dại gì rước những thứ không nên mua trong tháng cô hồn về nhà kẻo gặp phải tai họa - Ảnh 2

Không nên mua xe trong tháng cô hồn kẻo gặp phải vận xui khi lưu thông

Do đó, nếu muốn bản thân vững tâm khi lái xe, tốt nhất bạn không nên mua xe trong tháng cô hồn, dù chưa biết liệu việc mua xe trong tháng 7 âm lịch có thực sự đem đến rủi ro hay không nhưng nếu kiêng thì phần nào cũng giúp bạn tránh được hiện tượng lo lắng, bất ổn về tâm lý sau khi mua xe.

Tháng cô hồn không nên mua quần áo

Không chỉ riêng gì quần áo, nếu được hỏi tháng cô hồn có nên mua vàng hay mua điện thoại không thì câu trả lời sẽ là không. Mọi thứ bạn mua về trong tháng cô hồn đều có thể là vật được ma quỷ mượn để sử dụng, do đó, rất dễ hỏng hóc hoặc đem đến cho bạn những điều xui xẻo không mong muốn.

Chớ dại gì rước những thứ không nên mua trong tháng cô hồn về nhà kẻo gặp phải tai họa - Ảnh 3

Chớ mua quần áo trong tháng cô hồn kẻo ma quỷ sẽ mượn của bạn để mặc

Ví như quần áo, ma quỷ sẽ “mượn tạm” của bạn để mặc và để lại âm khí khiến cơ thể dễ ốm yếu hoặc gặp những điều không may mắn, Tương tự đối với điện thoại cũng vậy, sẽ không tránh khỏi việc dễ hỏng hoặc khó khăn khi sử dụng.

Tháng 7 âm lịch hay tháng cô hồn, người ta thường kiêng việc đại sự như mua nhà, mua xe, động thổ xây nhà, cưới xin hay cả những việc mua bán nhỏ nhất để tránh chuốc lấy rủi ro cho mình. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tốt nhất nếu hoãn được thì hãy tránh tháng cô hồn để tâm lý được thoải mái, không cần phải quá lo lắng về những vận xui có thể gặp phải trong tháng cô hồn.

*Thông tin chỉ mang tính giải trí, tham khảo bạn đọc không nên quá mê tín dị đoan.

Tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) có kiêng mua quần áo không?

Tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) có kiêng mua quần áo không?

Theo dân gian, Rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm là dịp “Địa quan xá tội” hay “Xá tội vong nhân”. ''Có thờ có thiêng có kiêng có lành'', trong tháng cô hồn này người ta truyền nhau những điều kiêng kỵ cần tránh để không bị các hồn ma quấy phá. Vậy, tháng 7 âm có kiêng mua quần áo không?

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