Chịu khổ thêm ít ngày nữa, bước sang tháng 9 âm lịch: vận may sẽ đến với 3 con giáp này, tiền vào như nước, chuyển mình thành đại gia, cuộc sống lên hương, hỷ sự ngập tràn

Thời gian qua, Thân không thật sự may mắn, công việc bị đình trệ vì nhiều lý do. Chính vì vậy mà tài chính của Thân cùng giậm chân tại chỗ. Tuy nhiên chỉ cần chịu đựng qua hết tháng 8 âm lịch, bước sang tháng mới, cung tiền tài của người tuổi Thân sẽ được hai sao tốt là Tử Sát và Phục Vị chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, giàu sang phú quý, gặt hái thành công đáng ghen tị.

Bước sang tháng 9 âm lịch này, người tuổi Thân sẽ thoát khỏi ngày tháng xui xẻo. Từ đây may mắn kéo tới ùn ùn, tài lộc kéo nhau chảy vào nhà. Những người tuổi Thân làm công ăn lương có thể được thưởng nóng. Những người làm kinh doanh thì đầu tư đâu trúng đó. Từ thời điểm này trở đi cả cuộc sống lẫn sự nghiệp của Thân đều có nhiều đột phá theo chiều hướng tích cực.

Tuổi Sửu khá bản lĩnh, không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách. Họ lấy đó làm động lực để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, gây dựng cuộc sống ấm no.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, bước sang tháng 9 âm lịch này, con giáp Sửu gặp nhiều may mắn, mở cửa thấy vui, tài lộc vượng phát, có quý nhân phù trợ, Thần Tài ra sức giúp đỡ, gặp nhiều may mắn. Thời gian này Sửu làm gì cũng có lợi, có quyền lực và tiền tài, tình duyên, sự nghiệp, thu hoạch kép và vận may gia đình cũng vô cùng thịnh vượng, không thể đếm xuể. Sau khi nắm vững nó thì tương lai sự nghiệp của bạn sẽ được cải thiện, kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Tuổi Thìn

Thìn vốn là người thông minh, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực trong cuộc sống để tạo ra giá trị riêng cho bản thân mình. So với những con giáp khác, tuổi Thìn không dễ gì gặt hái được thành công, những thành tựu mà con giáp này có được đều do sự chật vật, đánh đổi bao năm tháng mới có được.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 9 âm lịch cho thấy, Thìn sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt. Con giáp sẽ nhận được rất nhiều may mắn và niềm vui cả trong công việc và cuộc sống. Thành công từ công việc liên tiếp đến mang lại cho Thìn một khối tài sản khá lớn. Ngoài ra, những kế hoạch đầu tư kinh doanh diễn ra thành công và thuận lợi, Thìn không có quá nhiều trở ngại hay khó khăn.

Tử vi nói rằng bước sang tháng 9 âm lịch này, tuổi Thìn đón nhận nhiều bước chuyển mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Thời gian trước đây con giáp này phải đối mặt với nhiều khó khăn thế nhưng bước sang tháng mới này, bản mệnh sẽ đón nhận nhiều hỷ sự.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!