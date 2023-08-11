Chính thức bước qua ngày 26/6 âm lịch, 3 con giáp giàu có vô biên, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn xuôi thuận, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 11/08/2023 18:39

Tử vi dự đoán vào ngày 26/6 âm lịch, 3 con giáp giàu có vô biên, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn xuôi thuận, vạn sự như ý.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn bẩm sinh đã sở hữu những tài năng hơn người. Họ biết nhìn xa trông rộng lại hành động quyết đoán, dứt khoát. Con giáp tuổi này giỏi giao tiếp, biết cách đoàn kết mọi người trong hội nhóm.

Họ có tư chất lãnh đạo bẩm sinh. Thời còn trẻ, họ hơi cao ngạo. Điều này khiến họ dễ mắc sai lầm và gặp thất bại. Đến trung tuổi, người tuổi này dần trở nên vững vàng trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi Thìn được sao may mắn chiếu mệnh nên vận khí ngày một tăng lên. Họ sẽ có những tiến bộ, đột phá trong công việc. Người tuổi này nếu làm ăn kinh doanh thì đầu tư đâu, sinh lời đó. Hàng hóa bán chay giúp con giáp này thu hái bộn tiền. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có thêm cơ hội tiếp cận giống con vật, giống cây trồng tốt.

Chính thức bước qua ngày 26/6 âm lịch, 3 con giáp giàu có vô biên, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn xuôi thuận, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi chăm chỉ, tích cực trong công việc. Họ được biết đến với tinh thần học tập, làm việc nghiêm túc, cầu thị. Dù theo đuổi bất cứ lĩnh vực nào, con giáp này cũng chấp nhận khó khăn, thử thách. Vì vậy, con giáp tuổi này có thể đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp sau tuổi 35.

Người tuổi Hợi nhận mưa tài lộc, phúc khí tràn trề. Họ nhận được nhiều cơ may kiếm tiền nên tiền sẽ về đầy túi. Người làm công ăn lương cũng có thêm công việc để kiếm thêm thu nhập.

Trong khi đó người làm kinh doanh thì nhận được nhiều lời mời hợp tác làm ăn, hứa hẹn sẽ sinh lời trong thời gian tới. Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp tuổi Hợi làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

Chính thức bước qua ngày 26/6 âm lịch, 3 con giáp giàu có vô biên, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn xuôi thuận, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng bao dung, nhân ái và cực kỳ tốt bụng. Khi người khác nhờ giúp đỡ, con giáp này hiếm khi từ chối. Người tuổi này thật thà ngay thẳng, công tư phân minh. Cũng bởi vì vậy nên họ được những người khác tin tưởng.

Người tuổi Tuất nhận đại phúc, đại hỷ. Họ làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. Người làm công ăn lương cũng thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý.

Nếu có gặp khó khăn, trắc trở, con giáp này cũng được quý nhân phù trợ, sớm tai qua nạn khỏi. Người làm đầu tư kinh doanh dự báo sẽ sớm sinh lời lớn. Con giáp tuổi Tuất nên tranh thủ nắm bắt cá cơ hội làm ăn để tiếp tục nhận được hợp đồng, dự án béo bở với nguồn thu dồi dào.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 9, 10, 11/8, 3 con giáp ôm trọn may mắn, khắp người dát vàng, tiền của ngập kho, thành công chạm đỉnh

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 9, 10, 11/8, 3 con giáp ôm trọn may mắn, khắp người dát vàng, tiền của ngập kho, thành công chạm đỉnh

Tử vi dự đoán vào 3 ngày liên tiếp 9, 10, 11/8, 3 con giáp ôm trọn may mắn, khắp người dát vàng, tiền của ngập kho, thành công chạm đỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp  tử vi ngày 26/6 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 18 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 2 giờ 18 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió