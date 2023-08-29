Chính thức bước qua ngày 15/7 âm lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, bội thu lộc khủng, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 29/08/2023 18:16

Tử vi dự đoán vào ngày 15/7 âm lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, bội thu lộc khủng, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình hiền lành, thâm trầm và ngại nói ra những suy nghĩ của mình. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ khá cứng rắn, kiên trì. Do quá thẳng thắn nên đôi khi người tuổi này làm mất lòng người khác.

Người tuổi này được sao may mắn chiếu mệnh nên vận khí tốt, tài lộc dồi dào. Nếu làm việc chăm chỉ, họ sẽ thu hái bộn tiền, mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ. Những công việc bị đình trệ trước đây sẽ được họ hoàn thiện.

Thêm vào đó, người tuổi Dậu gặp được quý nhân nên được hỗ trợ nguồn vốn và các mối quan hệ. Tuy nhiên, trong thời điểm này, sức khỏe của người tuổi Dậu không được tốt lắm. Họ dễ mắc các vấn đề như đau mỏi vai gáy. Một số ít người sẽ bị bệnh cũ tái phát, cần phòng ngừa các vấn đề về cột sống cổ.

Chính thức bước qua ngày 15/7 âm lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, bội thu lộc khủng, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn khá thật thà, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Họ tràn đầy năng lượng, sức mạnh và bầu nhiệt huyết. Vì vậy, khi đã quyết định làm việc gì, người tuổi Thìn luôn cố gắng làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc.

Người tuổi này có vận thế vượng hơn trước. Con giáp này có sự bứt phá trong sự nghiệp, con đường thăng quan tiến chức của họ như được trải thảm. Nếu người tuổi Thìn đang theo đuổi việc kinh doanh, việc mua bán của họ ngày càng dễ dàng, hanh thông.

Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, con vật khỏe mạnh, cây cỏ sinh sôi. Người tuổi Thìn nếu còn độc thân cũng có vận đào hoa vượng, tình duyên như ý.

Chính thức bước qua ngày 15/7 âm lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, bội thu lộc khủng, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình hảo sảng, ham thích tự do và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Con giáp này có nhiều tham vọng trong công việc và thường không bằng lòng với những gì mà mình đạt được. Người tuổi Ngọ có tài lộc rủng rỉnh và có cơ hội tiến thân.

Nếu nắm bắt được những cơ hội này, họ có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Thu nhập tăng cao, người tuổi Ngọ có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm việc kinh doanh. Đặc biệt, nếu muốn làm ăn lớn, họ nên nghĩ đến chuyện đầu tư. Nếu đầu tư đúng chỗ, con giáp tuổi Ngọ dễ chốt được hợp đồng lớn, cuộc sống càng thêm thịnh vượng.

Ngoài ra, con giáp tuổi Ngọ cũng có thể gặp được may mắn trong chuyện tình cảm. Những người độc thân lâu năm dễ tìm được tình yêu đích thực vì vậy họ nên nắm bắt mọi cơ hội để thể hiện tình yêu với người khác.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!  

Trong vòng 2 tuần đầu tháng 9, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tiền vô như nước, may mắn hơn người

Trong vòng 2 tuần đầu tháng 9, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tiền vô như nước, may mắn hơn người

Tử vi dự đoán vào 2 tuần đầu tháng 9, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tiền vô như nước, may mắn hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 15/7 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 3 giờ 4 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe