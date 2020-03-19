Chỉ mặt 3 nàng giáp mang vận ĐẠI CÁT, giàu có hơn người, là ‘THẦN TÀI’ của chồng

Tâm linh - Tử vi 19/03/2020 22:30

Phụ nữ thuộc top con giáp vượng phu ích tử này chính là thần tài của cả gia đình, giúp chồng ăn nên làm ra, nghèo mấy cũng thành đại gia.

Số trời đã định, 3 con giáp vượng phu ích tử này sẽ giúp chồng cải vận, một bước đổi đời, càng về hậu vận càng giàu sang sung túc, của nả chất đống.

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Đàn ông nào lấy được con giáp vượng phu ích tử này làm vợ nếu không thành đại gia cũng nhà xe có đủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu nổi tiếng hiền lành, chăm chỉ và không bao giờ sân si hay hơn thua với ai. Mặc miệng đời thêu dệt thị phi về mình, mặc kẻ xấu dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại Sửu vẫn cứ đàng hoàng mà sống, bỏ ngoài tai tất cả. Thay vào đấy, Sửu sẽ dồn sức để phát triển sự nghiệp, cống hiến hết mình để tiến xa trên đường công danh.

Thế nên, sau khi kết hôn con giáp vượng phu này sẽ là trợ thủ đắc lực, giúp chồng làm nên nghiệp lớn. Đàn ông nào lấy được người phụ nữ tuổi Sửu nếu không làm đại gia cũng nhà xe có đủ, sung sướng hơn người.

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 Hôn nhân của phụ nữ tuổi Thân ấm êm hạnh phúc hiếm ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, tháo vát và biết nhìn xa trông rộng nên con giáp vượng phu ích tử này sẽ được chồng con thương yêu, mẹ chồng nuông chiều. Họ khéo léo trong ứng xử và hiếu thuận với cha mẹ chồng nên gia đình chồng đối đãi như máu mủ ruột thịt. Nhờ thế, hôn nhân của phụ nữ tuổi Thân ấm êm hạnh phúc hiếm ai sánh bằng.

Chính vì “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn” nên vợ chồng nhà Thân ắt sẽ ăn nên làm ra, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn gian khổ để tận hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý cả đời.

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Mẫu phụ nữ vượng phu này sẽ hỗ trợ chồng hết mình trong sự nghiệp, giúp bạn đời tay trắng cũng giàu có ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, tài năng và có gan làm giàu chính là những đức tính nổi bật của người tuổi Tỵ. Hơn cả, sự khéo léo, bản lĩnh càng khiến nàng giáp này được rất nhiều người quý mến, đem lòng yêu thương và nỗ lực theo đuổi.

Thế nhưng, thay vì tham phú phụ bần, Tỵ chỉ đánh giá cao người đàn ông có chí hướng, cầu tiến. Sau khi đã kết hôn, mẫu phụ nữ vượng phu này sẽ hỗ trợ chồng hết mình trong sự nghiệp, giúp bạn đời tay trắng cũng giàu có ngút trời.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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