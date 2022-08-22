Chỉ 3 tiếng nữa thôi, ‘cây tài lộc nở hoa’, tiền nhiều như nắng hạ, 3 con giáp lộc về tận cửa, trúng số giàu to

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 12:48

Tử vi ngày mới (22/8) cho hay, dấu hiệu báo tin vui, điềm lành mở ra cho 3 con giáp, thu nhập rủng rỉnh, tiền của về nhà.

Tuổi Thân

Chỉ 3 tiếng nữa thôi, vận thế của người tuổi Thân khởi sắc mạnh mẽ. Con giáp này sẽ có cơ hội được đề bạt lên vị trí công việc mới với mức thu nhập tăng gấp nhiều lần thời gian trước đây. Chỉ cần không bỏ lỡ cơ hội, chắc chắn sắp tới thời điểm vàng để người tuổi Thân tích lũy tiền bạc và khẳng định vị thế của mình trong công việc. Người làm kinh doanh báo đơn hàng lộc phát, người mua chen chúc.

Con giáp này sẽ có cơ hội trúng xổ sổ đặc biệt với giải thưởng lớn nhất. Điều này sẽ giúp cải thiện đáng kể cuộc sống của người tuổi Thân.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tư chất thông minh, tính cách khiêm tốn, hòa nhã, hơn nữa tài vận của con giáp này tương đối suôn sẻ. Chỉ 3 tiếng nữa thôi, do cung mệnh xuất hiện cát tinh “ Thực Thần” nên người tuổi Thìn sẽ được quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Những cơ hội phát tài từ “trên trời rơi xuống” liên tiếp đến với con giáp này. Điều này giúp cho người tuổi Thìn có thể dễ dàng trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Chỉ 3 tiếng nữa thôi, ‘cây tài lộc nở hoa’, tiền nhiều như nắng hạ, 3 con giáp lộc về tận cửa, trúng số giàu to - Ảnh 1
Thìn sắp có lộc phát tài, vận mệnh hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Chẳng có gì để nhắc nhở Thìn, bởi bản mệnh của con giáp này đang cố gắng phấn đấu.Hãy cứ chuẩn bị tinh thần công danh ùa về, con giáp này sớm muộn cũng có tình tiền như ý, tình tiền viên mãn trong cả năm.

Tuổi Ngọ

Chỉ 3 tiếng nữa thôi, vận khí gia tăng không ngừng con giáp này còn bước vào cục diện “Kim Vượng” nên sẽ có cơ hội nhận được khoản tiền không nhỏ.

Chỉ 3 tiếng nữa thôi, ‘cây tài lộc nở hoa’, tiền nhiều như nắng hạ, 3 con giáp lộc về tận cửa, trúng số giàu to - Ảnh 2
Trong hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Ngọ có tiến lớn nên tài phú cũng vô cùng dồi dào, rất nhanh con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ rất coi trọng sự nghiệp, luôn dốc hết sức vì công việc vì vậy thành công mà con giáp này đạt được cũng thường lớn gấp đôi, gấp ba người khác. Trong hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Ngọ có tiến lớn nên tài phú cũng vô cùng dồi dào, rất nhanh con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời.

 

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 17 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 39 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 54 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi