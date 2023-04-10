Cát tinh chiếu mệnh 3 con giáp vào đúng buổi trưa ngày 11/3: Mưa ' Tiền' rơi xuống nhà, tài lộc bùng nổ, làm gì cũng thành công bất ngờ, vạn sự thuận lợi tiến tới thành công

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 13:15

Nhờ có sao Cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp này sẽ vô cùng may mắn, làm gì cũng thành công trong thời điểm này.

 

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ khá thông minh và tài giỏi. Trong mắt người khác, tuổi Tỵ khá lạnh lùng nhưng bên trong lại sống tình cảm. Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh phú quý nhưng thuở bé vẫn chưa được hưởng. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

Trong thời điểm này, dù thế nào thì người cầm tinh con rắn cũng đổi vận trở nên giàu có, tiền bạc thuận lợi. Nhìn chung, vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ bước vào giai đoạn tăng cao, tài lộc dồi dào.

Cát tinh chiếu mệnh 3 con giáp vào đúng buổi trưa ngày 11/3: Mưa ' Tiền' rơi xuống nhà, tài lộc bùng nổ, làm gì cũng thành công bất ngờ, vạn sự thuận lợi tiến tới thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, trong thời điểm này sự nghiệp và quan vận của người tuổi Tỵ sẽ luôn gặp may mắn, phúc khí liên tục ập đến. Nhờ có sao Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Tỵ làm gì cũng thành công bất ngờ. Từ đó, thu nhập của họ cũng tăng lên nhanh chóng, đụng đâu được đó.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có lòng quyết tâm khiến nhiều người nể phục. Họ không sợ vất vả mà luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách to lớn và vẫn luôn chờ có cơ hội để bứt phá.

Nhiều người tuổi Dần đang phải loay hoay với cuộc sống hiện tại nhưng dự báo 3 năm tới họ sẽ làm được những việc lớn lao. Chỉ cần Dần duy trì được sự quyết tâm, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong mọi hoàn cảnh để đạt được thành công thì những năm tới Dần sẽ vô cùng rực rỡ.

Cát tinh chiếu mệnh 3 con giáp vào đúng buổi trưa ngày 11/3: Mưa ' Tiền' rơi xuống nhà, tài lộc bùng nổ, làm gì cũng thành công bất ngờ, vạn sự thuận lợi tiến tới thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần tuổi Dần biết nắm bắt cơ hội thì mọi việc sẽ hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, tuổi Dần có sao may mắn chiếu mệnh nên được lợi thế phát triển, dễ thăng tiến hơn trong tương lai.

Trong thời điểm này, người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may. Nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập đến với họ, nếu biết chớp lấy thời cơ này thì việc đổi đời là không khó.

Tuổi Mão

Tuổi Mão với cuộc sống vốn dĩ là ngọn lửa rực rỡ sắc màu, sinh ra đã có nhiều may mắn, có nhiều cơ hội thành công trong công việc và cuộc sống.

Vốn là người có đầu óc nhạy bén và vô cùng thông minh, những người tuổi Mão có khả năng kiếm tiền và tạo dựng sự nghiệp khá sớm. Con giáp này có năng khiếu trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán và có được niềm tin của hầu hết mọi người khi làm việc.

Cát tinh chiếu mệnh 3 con giáp vào đúng buổi trưa ngày 11/3: Mưa ' Tiền' rơi xuống nhà, tài lộc bùng nổ, làm gì cũng thành công bất ngờ, vạn sự thuận lợi tiến tới thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vào đầu óc tính toán phân tích nhanh nhạy với các con số nên Mão có trong tay nhiều cơ hội quý giá để phát triển sự nghiệp lên đến đỉnh thành công. Không chỉ là người kinh doanh giỏi mà người tuổi Mão tài giỏi trong việc quản lý tài chính từ nguồn kinh doanh mà ra. Vì thế, đây là con giáp dễ có được thành công, sớm đạt được mục đích.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Trong ngày 11/4, ba con giáp vượt Vũ Môn, hóa rồng hóa phượng, tài lộc phải tăng vọt, kiếm bộn tiền, phúc đứa vô biên

Trong ngày 11/4, ba con giáp vượt Vũ Môn, hóa rồng hóa phượng, tài lộc phải tăng vọt, kiếm bộn tiền, phúc đứa vô biên

3 con giáp “cá chép hóa rồng” trong thời gian này, may mắn có được sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao.

Xem thêm
Từ khóa:   Tu vi ngay 11/4 tu vi hang ngay tử vi ngày 11/4

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời