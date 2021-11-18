Càng về cuối năm, 3 con giáp càng lúc càng có cuộc sống sung túc ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 18/11/2021 06:41

3 con giáp nhanh chóng đón vận may trong thời gian tới.

Tuổi Thân

Theo tử vi dự đoán đến cuối năm, người cầm tinh con Khỉ năm nay dễ có đại hỷ, hoặc ít nhất cũng sẽ tìm thấy một nửa của mình. Đây chính là nguyên nhân quan trọng có thể dẫn đến sự thay đổi công việc của con giáp. Có thể do "theo người ấy về dinh", chuyển đến vùng đất mới sinh sống, tuổi Thân sẽ có sự thay đổi nơi làm việc, thậm chí thay đổi một chút tính chất công việc. Tuy nhiên con giáp đừng lo lắng, với bản tính nhanh nhạy, chăm chỉ, con giáp sẽ nhanh chóng thích nghi và vươn tới những tầm cao mới. Đôi khi còn được tặng một món tiền lớn trong tương lai không xa.

con giap
Thân sẽ có sự thay đổi nơi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Năm 2021 thuộc năm hạn tam tai cuối cùng của người cầm tinh con Rắn, ẩn chứa đầy bão táp, mưu sự nhọc nhằn mà không chắc nên công cán gì. Vì vậy, đối mặt với nhiều biến động trong công việc, bản thân con giáp cũng có nhiều do dự, khó quyết. Tuổi Tỵ có thể sẽ có sự thuyên chuyển công tác đến miền đất khác, mang lại nhiều cơ hội khám phá, phát triển và địa vị lên một tầm cao mới. Ngoài ra, bản tính của bạn ngay cả khi không làm lãnh đạo, con giáp cũng cần làm chủ những ý tưởng, phần công việc của mình. Vì vậy, nếu cấp trên quá gò bó theo ý mình, tuổi Tỵ cũng sẵn sàng tìm kiếm một lãnh địa mới để thoả sức thể hiện tài năng, những sản phẩm độc đáo của bản thân.

Tuổi Dần

Sự thay đổi công việc của con giáp này lại đến từ việc hợp tác. Sẽ có những thay đổi và điều chỉnh kinh doanh có thể xảy ra do hợp tác dự án. Một khía cạnh, có những chú Hổ vẫn đang phân vân lựa chọn đâu mới là con đường phù hợp của mình, băn khoăn mãi, rồi cũng phải đưa ra một phương hướng cụ thể và nỗ lực đi theo nó. Có thể trong năm 2021, nỗ lực ấy vẫn chưa được hồi đáp, nhưng tuổi Dần hãy yên tâm rằng, đến một ngày sẽ được hái quả ngọt. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn họ sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Đúng 25 ngày tới, 3 con giáp làm bạn với đại gia, ai xui mặc ai vẫn hốt hết của nả thiên hạ

Đúng 25 ngày tới, 3 con giáp làm bạn với đại gia, ai xui mặc ai vẫn hốt hết của nả thiên hạ

3 con giáp đón đầu may mắn trong thời gian tới, làm việc gì cũng thành công nối tiếp thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi xem tử vi tâm linh

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'