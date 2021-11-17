9 ngày tới 3 con giáp vụt sáng trong công việc, tiền vô như thác đổ, chẳng biết túng thiếu là gì

Tâm linh - Tử vi 17/11/2021 18:02

3 con giáp may mắn nhất trong thời gian tới.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể nói là một trong những con giáp may mắn của năm nay. Trong 9 ngày tới, may mắn sẽ còn đến với Mùi hơn nữa giúp cuộc sống của họ khởi sắc. Những khó khăn trước đây cũng được giải quyết ổn thỏa. Người tuổi Mùi vốn bản tính hiền lành, chăm chỉ, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

Mùi chịu thương chịu khó, sẵn sàng đối mặt với mọi sóng gió thử thách để tích lũy kinh nghiệm, để học hỏi được nhiều thứ và chờ thời cơ tốt xây dựng mọi thứ thật thăng hoa. Trong tuần mới này, Mùi có được may mắn vượt trội trong cuộc sống. Từ nay đến cuối năm, Mùi không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ nồng hậu.

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Mùi có được may mắn vượt trội trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

9 ngày tới, mọi việc đều phát triển theo hướng mà Dần mong muốn, may mắn vây quanh. Chưa kể bạn còn có cơ hội được tăng lương và sếp thưởng lớn. Trong công việc, Dần sáng tạo và chịu khó phát huy năng lực ở nhiều lĩnh vực khác nhau và điều này chắc hẳn sẽ giúp bạn gây được ấn tượng mạnh mẽ với lãnh đạo. 

Trong cuộc sống, con giáp này cũng có nhiều niềm vui, mối quan hệ của bạn có dấu hiệu thăng hoa và chuyển sang cấp độ mới. Những lời hứa hẹn cũng có thể giúp tuổi Dần cảm thấy tự tin với hướng đi của hai người, dù khó khăn có ập đến thì con giáp này tin rằng hai người cũng sẽ cùng chung sức giải quyết.

Tuổi Hợi

Đây là giai đoạn hoàng kim mà tuổi Hợi cần phải lưu ý để nắm bắt cơ hội tốt. 9 ngày tới, mỗi một ngày tuổi Hợi đều có cơ hội xây dựng sự nghiệp thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào. Người tuổi Hợi vốn rất may mắn, nên nếu biết tận dụng cơ hội thì sẽ giàu có không ai sánh bằng. Người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân hậu, họ sống dĩ hòa vi quý và luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Đây cũng là con giáp được hưởng nhiều phước lành trời ban. Có thể Hợi không quá giàu có nhưng đời sống tình cảm thì sung túc đủ đầy. 

Trong tuần mới tới đây, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón những điều mới mẻ.  Từ giờ đến cuối năm tình và tiền đều có khởi sắc đáng mong chờ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tha

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