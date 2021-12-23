Cẩn thận top 3 con giáp sắp gặp trục trặc trong tình yêu, dễ dẫn đến chia tay trong ngày Noel

Trục trặc trong chuyện tình cảm là điều không ai mong muốn vì vậy những con giáp sau đây nên cẩn thận hơn trong ngày Giáng Sinh sắp tới để tránh gặp phải bất hòa với nửa kia nhé.

Tuổi Ngọ

Những ngày qua, người tuổi Ngọ gần như đang tỏ ra hời hợt, vô tâm với người mình yêu. Điều này gây ra không ít mâu thuẫn giữa hai bạn. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, tình yêu của bạn sẽ tan vỡ. Những ai còn độc thân, bạn không nên quá mải mê công việc, học hành mà đi về lẻ bóng như vậy. Cuối năm 2021 là thời điểm bạn rất dễ rơi vào lưới tình nhưng chỉ là tình đơn phương, hoặc có khả năng nhận lại nỗi đau trong đoạn tình ngắn ngủi này.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi đang phải đối mặt với một năm tình cảm đi xuống. Hôn nhân, tình yêu đôi lứa lẫn đời sống xã hội của bạn đều nảy sinh rắc rối, khiến bạn lao đao về mặt cảm xúc. Bạn có thể cãi vã với bạn bè, mất đi vài tình bạn trân quý, hoặc chia tay người yêu, lục đục với vợ/chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu còn độc thân, bạn sẽ khó kiếm được ai đó chân thành và đạt yêu cầu để tiến tới mối quan hệ nghiêm túc trong năm nay. Ngoài ra, các thành viên trong gia đình bạn cũng xảy ra cãi vã, tranh chấp, khiến bầu không khí ngột ngạt và u ám.

Tuổi Sửu

Ngày mai, nhắc nhở người tuổi Sửu cần hết sức thận trọng với tiểu nhân trong ngày. Có thể những gì bạn thể hiện và gặt hái được trong thời gian qua đã khiến nhiều kẻ ghen ghét và tìm cách phá hoại. Đặc biệt là về tình cảm, đừng vì người mới quen mà làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình và người ấy nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Sửu sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà Tuổi Sửu đang phải trải qua. Hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Hết năm hết xui, 3 con giáp này tiền rớt trúng vai, TÀI LỘC tăng vùn vụt, đi đâu gặp may đến đấy Dù trong năm 2021 có thế nào thì sau khi hết năm, 3 con giáp này nhất định sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống cũng từ đó mà bước lên giai đoạn mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-than-top-3-con-giap-sap-gap-truc-trac-trong-tinh-yeu-de-dan-den-chia-tay-trong-ngay-noel-442817.html