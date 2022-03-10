Cẩn thận "TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU" nếu 3 con giáp này ra đường vào tuần sau (14/3)

Tiếp nối tử vi tuần trước, người tuổi Tý có sao Thái Âm chiếu mệnh trong tuần này nên nhân duyên khởi vượng, đời sống cá nhân có nhiều tin vui ở phương diện tình cảm. Mối quan hệ lứa đôi có nhiều cảm xúc ngọt ngào, cả hai đều biết cách dung hòa mọi thứ, hạn chế tối đa những khúc mắc có thể xảy ra và cũng luôn là nguồn động lực lớn của đối phương.

Người độc thân có thể được người quen, bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp. Nhìn chung các cuộc gặp gỡ diễn ra trong tuần này dù chưa đem đến kết quả rõ ràng nhưng cũng là một trải nghiệm thú vị mà bạn không nên bỏ lỡ. Hãy cứ để mọi thứ diễn tiến tự nhiên và thoải mái đón nhận.

Phương diện công danh sự nghiệp trong tuần càng về cuối tuần càng vượng. Đầu tuần bản mệnh có thể gặp đôi chút rắc rối khi chưa đủ tập trung. Nhưng khi vào guồng, bạn lấy lại nhịp độ khá nhanh và giải quyết được hầu hết các hạng mục tồn đọng, dành thời gian cho những kế hoạch mới.

Tuổi Tuất trong tuần tiếp theo trong túi tiền bạc rủng rỉnh. Ảnh minh họa

2. Tuổi Tuất

Đầu tuần tới - 14/3, tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Trong ngày, nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Cục diện Mộc khắc Thổ cho thấy, bản mệnh và nửa kia có thể bất đồng quan điểm với nhau trên một phương diện nào đó. Con giáp này nên chờ cả hai cùng bình tĩnh lại rồi thảo luận sau, chớ nên nói dai, nói dài trong lúc đôi bên cùng nóng nảy.

Đầu tuần tới - 14/3, tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Ảnh minh họa

3. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp chăm chỉ và siêng năng nhất, họ luôn trong trạng thái sẵn sàng đón nhận tất cả những thử thách, nhờ vậy mà con đường thăng tiến luôn rộng mở.

Bước vào ngày đầu tiên của tuần mới, tuổi Sửu vẫn cứ vô tư, rất thoải mái, làm việc nhiệt huyết và sẽ gặp được nhiều điều suôn sẻ. Trong nửa đầu tháng, vận may về tài lộc đang lên, chỉ cần tuổi Sửu nỗ lực nhiều hơn thì thu nhập chắc chắn tăng lên, nếu không muốn nói là vượng phú quý.

Thời gian tới, sự nghiệp tuổi Sửu cũng đang dần đi vào guồng, chỉ cần nỗ lực hơn, xin thêm lời khuyên từ các tiền bối thì mới có thể đạt được thành tích ấn tượng, tỏa sáng và có cơ hội làm giàu trong năm nay.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.