Các chuyên gia phong thủy đồng loạt gọi tên 3 con giáp thay đổi vận mệnh, không chỉ giàu có vinh hoa mà nhân duyên còn hạnh phúc viên mãn trong 10 ngày tới (từ 20-30/9/2022)

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 20:55

3 con giáp có tên dưới đây sẽ may mắn liên tục trong 10 ngày tới đây.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý hồn nhiên, suy nghĩ đơn giản nhưng rất nhanh nhạy trong việc kiếm tiền. Trong 10 ngày tới (từ 20-30/9/2022), vận đen của con giáp này sẽ bị đẩy lùi hoàn toàn. Nếu nắm bắt được cơ hội, con giáp này không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn gặp may mắn trong công việc.

Không chỉ sự nghiệp vượng, tài lộc phát mà chuyện tình cảm của người tuổi Tý cũng viên mãn, ngọt ngào. Người tuổi Tý độc thân sẽ gặp được nhân duyên của cuộc đời mình.

Các chuyên gia phong thủy đồng loạt gọi tên 3 con giáp thay đổi vận mệnh, không chỉ giàu có vinh hoa mà nhân duyên còn hạnh phúc viên mãn trong 10 ngày tới (từ 20-30/9/2022) - Ảnh 1
Trong 10 ngày tới (từ 20-30/9/2022), vận đen của con giáp này sẽ bị đẩy lùi hoàn toàn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Trong công việc, con giáp này làm việc gì cũng thành công ngoài mong đợi. Vào 10 ngày tới (từ 20-30/9/2022), lộc lá sẽ vây kín nhà của bạn, đường tình duyên cũng khá viên mãn và hanh thông. Nhờ vậy tâm trạng của bạn vô cùng tốt.

Bạn mưu sự việc gì cũng hanh thông ngoài dự kiến. Thìn hứa hẹn sẽ có nhiều đột phá trong công việc cũng như vấn đề kinh doanh riêng của mình. Tuy nhiên thời điểm này, bạn không nên quá ngạo mạn kẻo ảnh hưởng đến bản thân.

Tiểu nhân vì ganh ghét nên sẽ tìm mọi cách để hãm hại bạn. Mặc dù bạn thành công, giỏi giang nhưng bị người khác ghen ghét thì cũng chẳng thể bền lâu. Vì vậy hãy khiêm tốn một chút, đừng quá khinh thường người khác mà thiệt thân.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ nhận được nhiều tin vui về đường tình duyên. Người độc thân sớm thoát ế, người có gia đình sẽ có tin vui về đường con cái. Không những vậy, bạn còn nhận được nhiều tin bất ngờ về đường công danh.

Những việc bạn làm đều được công nhận. Vào 10 ngày tới (từ 20-30/9/2022), khả năng của bạn được cấp trên đánh giá khá cao. Những ý tưởng mà bạn đề ra cũng vô cùng thu hút khiến ai cũng nể phục.

Nhờ vậy mà con đường công danh của bạn thăng tiến không ngừng. Có thể sẽ giữ nhiều chức vụ lớn mà mình đã mong muốn bấy lâu nay. Thời điểm này, Tỵ muốn gì được nấy, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, không thiếu bất cứ thứ gì.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

 

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