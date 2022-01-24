'Cá hóa long': cách cúng cá chép đúng chuẩn trong ngày tết 'ông Công ông Táo'

Ba vị Táo quân quanh năm chỉ ở trong bếp, biết hết mọi chuyện trong nhà cho nên để "Vua Bếp" phù trợ cho mình được nhiều điều may mắn trong năm mới, người ta thường làm lễ tiễn đưa ông Táo về chầu Trời rất trang trọng.

Ngoài mâm cơm, hoa tươi và đồ vàng mã thì để các ông và các bà Táo có phương tiện về chầu trời, ở miền Bắc người ta còn cúng một con cá chép còn sống thả trong chậu nước sạch, ngụ ý "cá hóa long" nghĩa là cá sẽ biến thành Rồng đưa ông Táo về trời. Chậu cá chép này để cạnh mâm cơm khi gần tàn nén nhang, sẽ phóng sinh" thả ra ao hồ hay ra sông sau khi cúng.

Phóng sinh cá chép ngày Tết ông Công ông Táo không chỉ là một nét đẹp văn hóa. (Ảnh minh họa: Internet)

Mỗi gia đình sẽ có cách tiễn Táo quân khác nhau phụ thuộc vào gia cảnh, quan điểm người ta sẽ không phóng sinh mà thay vào đó là tạo hình con cá chép từ xôi hoặc làm bánh để dâng cho các vị.

Tại sao lại thả cá chép mà không phải con vật khác?

Cá hóa long hay còn được gọi là "cá vượt vũ môn" còn mang ý nghĩa của sự thăng hoa, biểu tượng của tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền chí chinh phục tri thức để đi tới thành công, biểu trưng cho nhân cách thanh cao tiềm ẩn hoặc hướng đến một kết quả tốt đẹp.

Phóng sinh cá chép ngày Tết ông Công ông Táo không chỉ là một nét đẹp văn hóa, mà còn thể hiện sự từ bi quý báu của con người Việt Nam.

Cá chép phải được thả trước giờ Ngọ thì mới kịp lên Thiên đình. (Ảnh minh họa: Internet)

Thả cá chép đúng cách để ông Táo về trời

Theo quan niệm dân gian, cá chép phải được thả trước giờ Ngọ (12h trưa ngày 23 tháng Chạp) thì mới kịp lên Thiên đình. Do vậy, ngay từ tối ngày 22 đến sáng sớm 23 tháng Chạp, người người đã bắt đầu thả cá ra sông, suối, hồ nước gần nhà.

Thả cá chép thế nào cho vừa đúng ý nghĩa tâm linh, vừa đúng mục đích tái tạo nguồn lợi bảo vệ môi trường không phải ai cũng hiểu biết đầy đủ. Nhiều người không phải thả cá mà đổ, ném, quăng cá hoặc ném luôn cả túi ni lông chứa cá xuống ao, hồ.

Như vậy không chỉ làm ô nhiễm môi trường mà còn thể hiện thái độ bất kính, sai ý nghĩa, chuẩn mực với phong tục cổ truyền của dân tộc.

Thả cá chép đúng cách là thả từ từ, nhẹ nhàng xuống sông, hồ để cá còn có cơ hội được sống. Không ném cá từ trên cao xuống cá dập bụng dập phổi dễ chết, Không thả cá cùng túi nilon xuống nước, không đổ tàn tro, bụi bẩn, chân hương xuống ao hồ sông suối, chịu khó lặn lội xuống bậc thềm gần mặt nước nâng cá ở tay, cho cá hoà mình bơi đi.

Trước khi thả cá, bạn nên cầu khấn những điều tốt lành cho bản thân, gia đình rồi mới từ từ để cá chép bơi xuống mặt nước với lòng thành kính, thiêng liêng nhất.

Ảnh minh họa: Internet

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