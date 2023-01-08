Bước sang thứ 2 đầu tuần (9/1/2023), 3 con giáp thoát khỏi tai ương, sống đời phú quý, tiền tài tăng vọt, tiêu vơi lại đầy, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 08/01/2023 13:16

Người người nhà nhà đang mong chờ vận may sẽ lội ngược dòng và hy vọng thời gian tới sẽ tốt đẹp hơn. Tử vi có nói, sang thứ 2 đầu tuần, 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều hỷ sự và may mắn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, họ tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn. Thời gian vừa qua, tuổi Thìn cũng đã trải qua nhiều biến cố, thế nhưng với bản lĩnh tuyệt vời mà họ đã từng bước giải quyết được mọi thứ, năm mới này họ trong tâm thế thoải mái, vui tươi. 

Bước sang thứ 2 đầu tuần (9/1/2023), 3 con giáp thoát khỏi tai ương, sống đời phú quý, tiền tài tăng vọt, tiêu vơi lại đầy, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi có nói, bước sang thứ 2 đầu tuần, tuổi Thìn sẽ cảm nhận được tâm trạng hoàn toàn thoải mái, vận may cũng được cải thiện, du xuân vui vẻ bên người thân bạn bè. Bên cạnh đó, những người tuổi Thìn có thể nhận được hỷ sự, đó có thể là thành quả mà họ đã gặt hái được trong quá trình nỗ lực trước kia. Ngoài ra, tài vận của tuổi Thìn cũng có nhiều khởi sắc và gặp được nhiều điều tốt đẹp bất ngờ. Con đường xây dựng cuộc sống viên mãn trong tương lai của tuổi Thìn đang đến gần.

Tuổi Sửu

Thời gian qua, tuổi Sửu đã chịu nhiều vất vả nhưng khi sang thứ 2 đầu tuần, vận may của con giáp tuổi Sửu sẽ lội ngược dòng, mọi khó khăn đều được giải quyết. Bên cạnh đó, tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân giúp cuộc sống của họ thăng hoa viên mãn. 

Bước sang thứ 2 đầu tuần (9/1/2023), 3 con giáp thoát khỏi tai ương, sống đời phú quý, tiền tài tăng vọt, tiêu vơi lại đầy, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, cuộc sống tuổi Sửu có nhiều thay đổi tích cực. Tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều chuyện vui, tận hưởng thời gian an yên bên gia đình. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, thậm chí có người còn gặp được quý nhân, được trao cơ hội thăng hoa trong thời gian tới. Tuổi Sửu nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ chuyển bại thành thắng, khó khăn mấy cũng vượt qua, mua được nhà được xe. 

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão có tính cách hiền lành, tốt bụng và luôn biết giúp đỡ người khác. So với con giáp khác, xung quanh tuổi Mão có nhiều quý nhân là nhờ tính cách. Bất kể gặp phải chuyện gì, họ luôn có người sẵn sàng giang tay bên cạnh phù trợ. Người tuổi Mão không phải là người vì vật chất mà bất chấp tất cả, nhưng họ biết thay đổi bản thân từng ngày để tốt đẹp hơn, họ sống vì tinh thần hơn là vì vật chất.

Bước sang thứ 2 đầu tuần (9/1/2023), 3 con giáp thoát khỏi tai ương, sống đời phú quý, tiền tài tăng vọt, tiêu vơi lại đầy, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, sang thứ 2 đầu tuần, cuộc sống tuổi Mão sẽ được nâng lên tầm cao mới. Đây sẽ là khoảng thời gian khá triển vọng đối với tuổi Mão từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có nhiều chuyển biến bất ngờ. Tuổi Mão sẽ gặp được nhiều niềm vui, thậm chí còn tìm được cơ hội để phát triển cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Ngoài ra, tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội làm giàu, nếu như không trở thành đại gia thì ít nhất cũng mua được nhà, mua được xe.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (2/1 - 8/1/2023): Vận đỏ quấn thân 3 con giáp này, lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời, ước gì được nấy

Tử vi tuần mới (2/1 - 8/1/2023): Vận đỏ quấn thân 3 con giáp này, lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời, ước gì được nấy

Tử vi dự đoán, bước sang tuần mới, người tuổi Hợi có thể kiếm được khoản tiền lớn vượt ngoài mong đợi. Mão có thể có thêm thu nhập. Dần đầu tư hoặc hợp tác thì thành công rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 2 tử vi ngày mai tử vi ngày 8/1/2023 tử vi ngày 9/1/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap 9/1/2023

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 56 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng