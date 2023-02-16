Bước sang tháng 2 âm lịch: Tài lộc bày sẵn trước mắt, 3 con giáp chỉ cần vơ tay ôm hết về nhà, sự nghiệp tấn tới, tiếng tăm lừng lẫy

Tâm linh - Tử vi 16/02/2023 17:50

Đúng tháng 2 âm lịch, vận đổi sao dời, 3 con giáp may mắn đón nhận tài vận thăng tiến.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã mang số may mắn luôn được Trời Phật ban phước lành, đây cũng chính là lý do tại sao mà tuổi Thìn được mệnh danh là con giáp được Thần Tài bảo hộ. Cùng với sự giúp đỡ của quý nhân và vận may vốn có, con giáp này chẳng phải ngần ngại hay chùn bước khi đứng trước khó khăn thách thức. Sự xuất hiện của quý nhân trong thời gian sắp tới cũng giúp bản mệnh gỡ bỏ được khá nhiều rắc rối trong vấn đề công việc và tài chính.

Trong khoảng thời gian tháng 2 âm lịch, vận thế của Thìn sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Với công việc, bản mệnh gặp được nhiều thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ nên được cấp trên khen thưởng, tiền ùa vào ví. Tình cảm của Thìn cũng nở hoa, 2 bạn hạnh phúc viên mãn, nên dành thời gian bên nhau nhiều hơn nhé!

Bước sang tháng 2 âm lịch: Tài lộc bày sẵn trước mắt, 3 con giáp chỉ cần vơ tay ôm hết về nhà, sự nghiệp tấn tới, tiếng tăm lừng lẫy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sinh ra đã mang trí tuệ thông minh, số mệnh phú quý bởi vậy mà lúc nào cũng gặp may mắn về đường tài vận. Vận trình của con giáp này ngày càng được thăng tiến vượt bậc cả về tiền tài lẫn sự nghiệp. Tuổi Sửu cũng chính là một trong những con giáp đổi vận phú quý trong tháng 2 âm lịch. Trên con đường vận thế của người tuổi Sửu sẽ có những sự thay đổi mạnh mẽ, cuộc sống nở hoa bất ngờ.

Bất kể là trong công việc hay tình cảm người tuổi Sửu đều được Trời Phật ban phước lành, gặp nhiều may mắn. Trong môi trường làm việc, nhờ những kết quả tốt mà bản mệnh được cấp trên ưu ái, giao cho những trọng trách quan trọng tạo tiền đề cho sự nghiệp phát triển rực rỡ. Chuyện nhân duyên lứa đôi cũng được nở rộ, ngập tràn tin vui, có thể đón thêm thành viên mới.

Bước sang tháng 2 âm lịch: Tài lộc bày sẵn trước mắt, 3 con giáp chỉ cần vơ tay ôm hết về nhà, sự nghiệp tấn tới, tiếng tăm lừng lẫy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý cũng chính là một trong những con giáp may mắn trong tháng 2 âm lịch. Vận đỏ của bản mệnh tăng lên theo cấp số nhân, không chỉ trong chuyện tình duyên mà còn cả vấn đề tiền bạc. Những khoản đầu tư trước đó dần tới hồi thu về lợi nhuận, những cố gắng trong công việc cũng được ghi nhận và gặt hái được kết quả tốt. Sự nghiệp thuận lợi kéo theo tài chính của bản mệnh cũng được đôi phần thăng hoa.

May mắn nối tiếp may mắn, tài chính của những chú chuột được cải thiện rõ rệt. Bỏ qua khoảng thời gian khó khăn và đau đầu vì tiền, tuổi Tý chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui tài lộc, tăng lương tăng thưởng là điều nằm trong tầm tay bạn. Hãy tận dụng cơ hội này để tạo tiền đề phát triển trong tương lai và trở thành con giáp phát tài phát lộc.

Bước sang tháng 2 âm lịch: Tài lộc bày sẵn trước mắt, 3 con giáp chỉ cần vơ tay ôm hết về nhà, sự nghiệp tấn tới, tiếng tăm lừng lẫy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp hân hoan đón 'cơn mưa vàng' ghé đến, một bước hóa 'Phượng Hoàng lửa', tiền bạc tiến công vào thời gian cận kề ngày 20/1 âm lịch

3 con giáp hân hoan đón 'cơn mưa vàng' ghé đến, một bước hóa 'Phượng Hoàng lửa', tiền bạc tiến công vào thời gian cận kề ngày 20/1 âm lịch

Thời gian cận kề ngày 20/1 âm lịch, 3 con giáp may mắn thu hút quý nhân, vượng khí lên hương nên làm gì cũng công thành danh toại.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 2 Âm lịch tử vi ngày 26/1 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 51 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 54 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 5 giờ 0 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 2 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 5 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026