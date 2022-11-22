Bước sang tháng 11 âm lịch, Top 3 con giáp chính thức hết hạn tam tai, sự nghiệp leo thang nhanh chóng, hưởng trọn tài lộc, cuộc sống hạnh phúc, ấm no

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 15:13

Bước sang tháng 11 âm lịch cho biết có tới 3 con giáp may mắn chính thức hết hạn tam tai, thành công trên con đường sự nghiệp, tài lộc nở rộ, làm gì cũng được quý nhân giúp đỡ, chiếu cố.

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình tương lai của người tuổi Hợi cực kỳ tươi sáng trong mọi phương diện. Cụ thể trong sự nghiệp, Họi được ban lãnh đạo cân nhắc lên vị trí cao hơn nhờ tinh thần làm việc nhiệt tình, hăng hái, từ đó mở ra con đường thăng tiến rộng mở phía trước. Họ còn có thể tiến xa hơn nữa nếu chắt chiu được số cơ hội trời ban trong tháng này. 

Đặc biệt hơn nữa với sự giúp đỡ của quý nhân, những dự án Hợi đầu tư đều sinh ra lời qua đó giúp họ không còn phải quá lo nghĩ về chuyện tiền bạc trong thời gian tới đây. Một vài người trong tháng này có thể may mắn trúng thưởng lớn, cuối năm xây nhà mua xe dễ dàng mà không phải suy nghĩ. 

Chẳng những gặp may trong công việc mà người tuổi Hợi còn được nâng đỡ nhiều trong chuyện tình yêu. Người yêu của họ tới đây là người hiểu chuyện, luôn cảm thông cho nỗi vất vả mà bản thân họ đang phải chịu.

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Đặc biệt hơn nữa với sự giúp đỡ của quý nhân, những dự án Hợi đầu tư đều sinh ra lời qua đó giúp họ không còn phải quá lo nghĩ về chuyện tiền bạc trong thời gian tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong tháng 11 âm lịch này, tử vi cho biết người tuổi Mão luôn biết tận dụng thời gian và địa điểm thích hợp để phát tài. Trong thời gian tới, chỉ cần tuổi Mão biết nắm bắt cơ hội là có thể trở thành người giàu có. 

Cụ thể sắp tới đây con đường tài lộc của con giáp may mắn diễn ra cực kỳ thuận lợi, họ có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền". Công việc thì được sếp công nhận năng lực, sắp tới họ còn được giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng trong công ty nếu làm tốt việc thăng chức hay tăng lương chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. 

Ngoài ra để tránh xa những thị phi, điều tiếng tốt hơn hết Mão nên lưu ý việc chọn bạn mà chơi, chọn người để hợp tác. Không phải ai cũng thật thà như cách người tuổi Mão vẫn nghĩ đâu, rất nhiều người tham lam và tư lợi đấy nhé. Chưa kể Mão cần sắp xếp thời gian hợp lý cả trong công việc và gia đình, để tránh những xích mích không đáng có làm cản trở thăng tiến của bạn trong tháng 11 âm lịch này. 

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Cụ thể sắp tới đây con đường tài lộc của con giáp may mắn diễn ra cực kỳ thuận lợi, họ có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền'' - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bước sáng tháng 11 âm lịch, tử vi dự đoán những người tuổi Sửu may mắn có quý nhân phù trợ nên dễ dàng tìm được cơ hội để phát triển trong sự nghiệp. Bản thân Sửu nên sử dụng cơ hội này để tương tác nhiều hơn với mọi người xung quanh, thoát ra khỏi vùng an toàn về cảm xúc. Đây có thể là điều mới mẻ, từ trước tới giờ Sửu chưa từng làm, nó sẽ mang lại cho bạn nhiều hứng thú.

Ngoài ra, vận trình tài lộc của người tuổi Sửu có điểm sáng, nhờ sự trợ giúp của quý nhân Sửu tìm được cho mình khá nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại.

Phương diện tình cảm chưa thật hoà hợp. Yêu đương thật sự vốn không phải là cả ngày phải quấn quýt không rời. Việc cho nhau khoảng không gian riêng tư cần thiết sẽ giúp tình cảm thêm khăng khít và bền chặt.

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Ngoài ra, vận trình tài lộc của người tuổi Sửu có điểm sáng, nhờ sự trợ giúp của quý nhân Sửu tìm được cho mình khá nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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