Người tuổi Mùi bề ngoài tuy có vẻ hiền lành nhưng lại là người rất có chủ kiến. Từ tết Dương lịch 2023, vận thế của con giáp này hanh thông vì có cát tinh nhập mệnh. Điều này thể hiện rõ việc sự nghiệp thăng tiến nhờ các quan mối hệ tốt đẹp mang lại cơ hội tốt đẹp.

Bước sang ngày mới, thứ Sáu ngày 23/12, sự nghiệp phát triển nên vận kim tiền cũng hưng vượng. Không chỉ thu nhập chính ổn định, tăng nhanh mà các nguồn thu phụ từ việc đầu tư cũng mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ, giúp cho người tuổi Mão không còn phải đau đầu vì tiền.

Thân đa phần là những con người rất mộng mơ, có nhiều lý tưởng sống hoài bão, lớn lao. Con giáp này thường là người sống theo bản năng và không thích trói buộc mình vào những nguyên tắc sống cứng nhắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới, thứ Sáu ngày 23/12, Thân sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ. Đây chính là khoảng thời gian mà tuổi Thân cần phải nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc nhất định sẽ hứa hẹn khiến tiền đẻ ra tiền, giàu lên trông thấy khiến bạn trở mình thành đại gia số má.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có tính cách cương trực, thẳng thắn. Con giáp này thuộc kiểu dám nghĩ dám làm, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến. Họ có nhiều ước mơ và tham vọng, không thích cuộc sống an phận thủ thường. Người này luôn lập ra những kế hoạch riêng và tìm cách hoàn thành mục tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang ngày mới, thứ Sáu ngày 23/12, người tuổi Dần được cát tinh chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, ra cửa là có tài lộc. Nhiều cơ hội kiếm thêm tiền tìm đến với người tuổi Dần. Những người làm công ăn lương có thể đạt được thành tích tốt, hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Người làm kinh doanh cũng chốt được những hợp đồng quan trọng, buôn may bán đắt.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.