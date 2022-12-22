Tử vi thứ Sáu (23/12/2022), 3 con giáp vận số cực hên, điềm dữ tự động quay đi, trúng số bất ngờ, may mắn ập đến tới tấp, sự nghiệp vượng phát, tiền vàng đổ về ầm ầm đến ngập két

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 10:43

Tử vi dự báo thứ Sáu (23/12/2022), 3 con giáp này may mắn ập đến tới tấp, sự nghiệp vượng phát, tiền vàng đổ về ầm ầm đến ngập két

Tuổi Mão

Tử vi con giáp cho biết, Mão đa phần hiền lành, dễ tính lại cần cù, chịu khó. Con giáp này thuộc tuýp người thích sự ổn định lâu dài chứ không lựa chọn cuộc chơi may rủi, được ăn cả ngã về không. Bước vào thời hoàng kim của đời mình nên thứ Sáu (23/12/2022), tới, Mão sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Vận tài lộc của Mão cũng thăng hoa tột đỉnh, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Tử vi thứ Sáu (23/12/2022), 3 con giáp vận số cực hên, điềm dữ tự động quay đi, trúng số bất ngờ, may mắn ập đến tới tấp, sự nghiệp vượng phát, tiền vàng đổ về ầm ầm đến ngập két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mão là người khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Con giáp này ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Con giáp giàu có này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng ghen tị.

Tuổi Sửu

Tử vi cho thấy đúng thứ Sáu (23/12/2022), Chính Tài chiếu vận đem lại tin tốt cho đường công việc của Sửu. Bản mệnh cứ tập trung xây dựng sự nghiệp hiện tại, thần May mắn sẽ không bỏ qua Sửu. Một số người đang chịu khó nâng cao năng lực bằng cách học lên cao hoặc học thêm kỹ năng mới.

Tử vi thứ Sáu (23/12/2022), 3 con giáp vận số cực hên, điềm dữ tự động quay đi, trúng số bất ngờ, may mắn ập đến tới tấp, sự nghiệp vượng phát, tiền vàng đổ về ầm ầm đến ngập két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập của Sửu tăng lên, bản mệnh không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. May mắn hơn, Sửu còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu đang làm nghề tự do. Chất lượng cuộc sống được nâng cao một cách rõ rệt nhờ có những khoản thu nhập dồi dào từ công việc chính lẫn kinh doanh.

Trong tình cảm, hai hành Thổ tương hòa nên mọi chuyện bình ổn. Tuy nhiên, một số người có thể cảm thấy nhàm chán khi mọi thứ diễn ra đều đều. Sửu luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu, người khác như thế nào bản mệnh cũng không quá quan tâm.           

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo thứ Sáu (23/12/2022), với sự xuất hiện của Tam Hội, tuổi Hợi có một ngày làm việc hiệu quả khi vận khí khởi sắc. Mạnh dạn mưu sự vào ngày này bởi vận quý nhân đang rất vượng, nếu có sự cố ắt có quý nhân giúp đỡ bạn nhiệt tình, tiềm năng thành công là rất cao.

Tử vi thứ Sáu (23/12/2022), 3 con giáp vận số cực hên, điềm dữ tự động quay đi, trúng số bất ngờ, may mắn ập đến tới tấp, sự nghiệp vượng phát, tiền vàng đổ về ầm ầm đến ngập két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần làm việc của tuổi Hợi được đẩy lên cao, giống như có một nguồn năng lượng tích cực đốc thúc tinh thần khiến bản khẩn trương bắt tay vào công việc. Bằng những ý tưởng đóng góp mới mẻ, bạn đã minh chứng năng lực với vị trí đang nắm giữ khiến đồng nghiệp và cấp trên không khỏi trầm trồ.  Tình duyên ngày này với tuổi Hợi có bước tiến mới, có vẻ như bạn đã tính đến chuyện tỏ tình đối phương. Khuyên bạn nên mạnh dạn càng ngỏ lời sớm càng tốt, chớ nên để lâu hóa bùn. 

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua hết hôm nay (22/12/2022), QUÝ NHÂN NÂNG BƯỚC, 3 con giáp đón vận may đến dồn dập, vận trình sáng rỡ, tài lộc nở rộ, nửa cuối năm rủng rỉnh tiền tiêu, làm chơi ăn thật, danh lợi song toàn

Qua hết hôm nay (22/12/2022), QUÝ NHÂN NÂNG BƯỚC, 3 con giáp đón vận may đến dồn dập, vận trình sáng rỡ, tài lộc nở rộ, nửa cuối năm rủng rỉnh tiền tiêu, làm chơi ăn thật, danh lợi song toàn

Tử vi dự báo qua hết hôm nay (22/12/2022), 3 con giáp này vận trình sáng rỡ, tài lộc nở rộ, nửa cuối năm rủng rỉnh tiền tiêu, làm chơi ăn thật, danh lợi song toàn.

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