Bước sang ngày 3/11/2022: Thần Tài và Phật Bà tề tựu trao phước, 3 con giáp vận đỏ như son, làm ăn đại tài, tắm trong biển tiền, vươn tay hái vàng gom bạc

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 06:30

Vào ngày 3/11 này, những ngôi sao may mắn đã soi sáng bản mệnh giúp sức những con giáp sau làm giàu mạnh mẽ.

Tuổi Ngọ

Chuyện làm ăn của Ngọ trong hôm nay được Tam Hợp cục nâng đỡ nên khởi sắc hơn hẳn. Bạn được cấp trên đánh giá cao khi dám đứng ra nhận trách nhiệm mỗi khi có vấn đề xảy ra trong công việc. Bạn cũng là con giáp giỏi ngoại giao, ăn nói khéo léo nên buôn bán khá đắt hàng.

Bước sang ngày 3/11/2022: Thần Tài và Phật Bà tề tựu trao phước, 3 con giáp vận đỏ như son, làm ăn đại tài, tắm trong biển tiền, vươn tay hái vàng gom bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập chính của Ngọ trong hôm nay khá ổn nhờ Chính Tài trợ vận. Có lẽ hôm nay bạn thực sự may mắn và có được vận công việc, tài lộc tốt. Bạn nên đầu tư cho công việc hiện tại, đó là khoản đầu tư có lời nhất cho tương lai sau này của bạn.

Hỏa Mộc tương sinh giúp vận tình duyên của bản mệnh đi lên. Thái độ tự tin và chủ động giúp bạn dễ ghi điểm trong mắt mọi người. Tuổi này đi đâu cũng ý tứ, khéo léo, nhanh miệng, hay được lòng người khó tính.

Tuổi Dần 

Theo tử vi phương Đông, ngày 3/11 Dương lịch tuổi Dần đón nhận được nhiều phú quý đứng đầu 12 con giáp. Ngày này do được Cát Tinh chiếu mệnh đem đến cơ hội thăng quan tiến chức, nếu chớp được thời cơ bạn hoàn toàn có thể gặt hái được nhiều thành tựu gấm hoa. 

Bước sang ngày 3/11/2022: Thần Tài và Phật Bà tề tựu trao phước, 3 con giáp vận đỏ như son, làm ăn đại tài, tắm trong biển tiền, vươn tay hái vàng gom bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt những người đang trong giai đoạn khởi nghiệp tìm được hướng đi đúng đắn mang về doanh thu khủng cho công ty. Vốn là người chăm chỉ, sáng dạ, điều duy nhất Dần cần thay đổi đó chính là tư duy phù hợp với sự phát triển của thời đại. 

Công việc đạt được kết quả tốt, cơ thể lại tràn đầy năng lượng tạo điều kiện cho con giáp Dần vươn cao, bay xa trong thời gian sắp tới. Tình cảm cũng không kém phần hanh thông, trong ngày này mọi hiềm khích sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. 

Tuổi Tý

Đa phần những người tuổi Tý trời sinh đã thông minh lanh lợi, vui vẻ lạc quan. Họ là những người giỏi giao tiếp, có năng lực ứng biến và khả năng thích ứng hoàn cảnh mạnh mẽ, không thích dựa dẫm vào người khác. 

Những người tuổi Tý thường có khả năng kiếm tiền, quản lý tiền bậc xếp bậc nhất trong 12 con giáp. Họ có con mắt nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng dễ gặt hái thành công, tuy nhiên đôi khi cũng tự tin thái quá. 

 

Chính vì vậy mà thời gian qua, dù đã nỗ lực hết mình song con giáp này lại chưa đạt được thành công như mong đợi. 

Song không giống như nhiều người thấy khó là lùi, thấy khổ là sợ, tuổi Tý rất mạnh mẽ can trường. Sự dám đối mặt với thử thách sẽ giúp họ gặt được trái ngọt đời mình, làm gì cũng may mắn, thuận buồm xuôi gió trong thời gian tới. 

Bước sang ngày 3/11/2022: Thần Tài và Phật Bà tề tựu trao phước, 3 con giáp vận đỏ như son, làm ăn đại tài, tắm trong biển tiền, vươn tay hái vàng gom bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 3/11, vận may của con giáp này sẽ càng vượng. Vận trình của họ thay đổi một cách rõ rệt theo hướng tích cực. Dù năm nay không phải là thời điểm tốt cho tuổi Tỵ nhưng an tâm tài vận sẽ thay đổi bất ngờ.

Từ đây, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn trong công việc, đặc biệt kinh doanh càng đầu tư càng sinh lời, may mắn hết phần thiên hạ. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày tới (2/11, 3/11, 4/11): 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc, làm ăn hưng vượng, tiền về tràn két, lời lãi tăng vọt, giàu tột đỉnh

Tử vi 3 ngày tới (2/11, 3/11, 4/11): 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc, làm ăn hưng vượng, tiền về tràn két, lời lãi tăng vọt, giàu tột đỉnh

Tử vi tiên tri dự đoán vào 3 ngày tới (2/11, 3/11, 4/11), những con giáp này bước vào thời vận thuận phát, làm ăn cứ lên vù vù nên tiền đổ vào túi theo ầm ầm.

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