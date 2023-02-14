Bước sang cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, muộn phiền tan biến, tiền bạc 'chạm đỉnh'

Tâm linh - Tử vi 14/02/2023 18:00

Nếu bạn nằm trong số những con giáp may mắn vào cuối tháng 2 âm lịch thì xin được chúc mừng bạn vì vận khí hanh thông, cát khí chiếm lĩnh ưu thế, bội thu về tiền bạc.

Tuổi Hợi

Cái tên được xướng lên đầu tiên trong danh sách những con giáp kiếm nhiều tiền nhất vào cuối tháng 2 âm lịch chính là tuổi Hợi. Tử vi dự báo, cát khí của con giáp này bật tăng, chiếm ưu thế hoàn toàn so với hung khí, tuổi này sẽ “bung lụa” ở nhiều phương diện, nhất là tiền bạc. 

Nhờ khả năng nhạy bén về tài chính, cộng thêm sự nỗ lực không ngừng nghỉ qua thời gian, đời sống vật chất của họ ngày càng được cải thiện rõ rệt, dễ được hưởng lộc trời ban, kinh doanh một vốn bốn lời, đầu tư có người dẫn dắt, thu về món lợi nhuận rất lớn. 

Bước sang cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, muộn phiền tan biến, tiền bạc 'chạm đỉnh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước sang cuối tháng 2 âm lịch, người tuổi Mùi hưởng trọn cát khí, mưu sự đại cát đại lợi, việc gì cũng suôn sẻ. Những chú Dê nên chủ động nắm bắt để tiến hành việc quan trọng, tỷ lệ thành công rất cao. Với những mối quan hệ xã giao hài hòa, sự chủ động trong giao thiệp cũng giúp Mùi dễ dàng nhận được sự trợ giúp nhiệt tình từ mọi người xung quanh.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận sự hỗ trợ từ lãnh đạo, đồng nghiệp. Với người làm tư, làm chủ, sự hỗ trợ đó đến từ bạn hàng làm ăn, đối tác kinh doanh và chính những người thân trong gia đình. Theo đó, khi thời điểm hội tụ nhiều cát khí đến, chính là lúc con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong công việc, từ đó tiền bạc đổ về túi không ngừng.

Bước sang cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, muộn phiền tan biến, tiền bạc 'chạm đỉnh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Xét về độ nhạy bén về tiền bạc thì người tuổi Thân luôn đứng đầu. Chỉ là do thời thế còn chưa thuận mà vẫn còn gặp nhiều trở lực. Nhưng cuối tháng 2 âm lịch, khi cát khí chiếm ưu thế, vận trình tuổi Thân hanh thông bất ngờ, ví như màn mây đen che phủ tạm thời biến mất.

Nhân cơ hội này mà mưu đại sự, tăng khối lượng tài sản lên bằng lần so với bình thường. Đặc biệt, đây sẽ là giai đoạn mà những chú Khỉ sẽ tìm được nhiều cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Có thể hiện tại tuổi này đang thấy mọi thứ mơ hồ nhưng không nên quá lo lắng, chỉ cần định sẵn mục tiêu trong đầu và dũng cảm bước về phía trước, bạn nhất định sẽ thành công vang dội trong thời gian này.

Bước sang cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, muộn phiền tan biến, tiền bạc 'chạm đỉnh' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Giữa tháng 2 trở đi, 3 con giáp vượt vận hạn nhờ phúc báo tràn trề, làm sương sương mà tiền bạc nhét đầy ví

Giữa tháng 2 trở đi, 3 con giáp vượt vận hạn nhờ phúc báo tràn trề, làm sương sương mà tiền bạc nhét đầy ví

Tử vi dự đoán, giữa tháng 2 trở đi, những con giáp này sẽ vô cùng thành công trong công việc lẫn tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 2 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày 14/2/2023 tu vi 12 con giap 14/2/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 50 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 53 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 59 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 1 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 5 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026