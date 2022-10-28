Bước qua ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10, 3 con giáp bức phá hóa Rồng, cuộc đời sang trang mới, trúng số độc đắc, đi đâu cũng vấp phải tiền, thoát nghèo đổi đời đại gia, phát tài không ngừng nghỉ

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 17:01

3 con giáp có vận may lội ngược dòng, phúc khí đầy nhà, làm gì cũng thuận, tiền phủ ngập nhà, cuộc sống dư dả.

Tuổi Sửu

Sửu vốn là những người có tính tình cần mẫn và rất chăm chỉ, với con giáp này, lao động chính là vinh quang, và chỉ có lao động thì mới mong có được cuộc sống sung túc, đủ đầy. Không những vậy, tuổi Sửu còn là những người có khả năng kiếm tiền, và khả năng quản lý tài chính của bản thân cũng như gia đình rất tốt.

Bước qua ngày mai, tuổi Sửu có phúc tinh soi chiều, vận quý nhân dồi dào, giúp hóa giải nguy nan, biến hung thành cát, vận trình cứ thế diễn ra thuận lợi. Công việc nhờ thế ngày càng phát triển, tài lộc dồi dào viên mãn.chính là giai đoạn hoàng kim, mang đến nhiều cơ hội tuyệt vời cho những người tuổi Sửu. Họ không những được thần tài chiếu cố mà vạn sự xảy ra đều may mắn, suôn sẻ.

Tuổi Sửu hãy chuẩn bị tinh thần tìm được cơ hội tốt để đổi đời. Tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những giải quyết được khó khăn trắc trở còn tồn đọng mà còn tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai, kéo theo tài vận mỗi ngày mỗi tăng. Có thể nói, sắp tới sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với tuổi Sửu/

Bước qua ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10, 3 con giáp bức phá hóa Rồng, cuộc đời sang trang mới, trúng số độc đắc, đi đâu cũng vấp phải tiền, thoát nghèo đổi đời đại gia, phát tài không ngừng nghỉ - Ảnh 1
Bước qua ngày mai, tuổi Sửu có phúc tinh soi chiều, vận quý nhân dồi dào, giúp hóa giải nguy nan, biến hung thành cát, vận trình cứ thế diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Ngọ

Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nhờ tính cách tuyệt vời của mình. Ngọ là những người biết sống vì người khác, thấu tình đạt lý, và đặc biệt là luôn đối đãi với mọi người một cách chân thành, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân. Tử vi nói rằng, đúng ngày mai, tuổi Ngọ dù có khó khăn nhưng sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối để tuổi Ngọ biến thách thức thành cơ hội, gặt hái thành công, biến hung thành cát.

Tuổi Ngọ sẽ có tin vui về tài lộc. Trong lúc này bản mệnh tiền bạc rủng rỉnh trong tay, dù là làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều không lo thiếu thốn tiền bạc. Với những bạn tuổi Ngọ đang làm công ăn lương thì thời điểm này nên tận dụng để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mình. Đây là thời gian bạn có khả năng được cấp trên cất nhắc sau những cố gắng không ngừng nghỉ.

Tài lộc cực vượng, con giáp này làm gì cũng dễ dàng thu được tiền về tay. Nghề tay trái cũng sẽ giúp cho tuổi Ngọ tăng thêm số tiền mình nhận được, chỉ cần chăm chỉ thì Thần Tài chẳng bỏ qua đâu.

Bước qua ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10, 3 con giáp bức phá hóa Rồng, cuộc đời sang trang mới, trúng số độc đắc, đi đâu cũng vấp phải tiền, thoát nghèo đổi đời đại gia, phát tài không ngừng nghỉ - Ảnh 2     Tuổi Ngọ sẽ có tin vui về tài lộc, trong lúc này bản mệnh tiền bạc rủng rỉnh trong tay, dù là làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều không lo thiếu thốn tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân ẩn chứa sự chăm chỉ, sự cần cù và chịu khó mà hiếm có con giáp nào có được. Con giáp này không quản ngại vất vả, và cũng không ngầ ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới, thế nên cho dù chậm nhưng chắc, tuổi Thân vẫn đang từng ngày, từng giờ khẳng định vị trí của mình tại nơi làm việc.

Bước qua ngày mai, công việc của người tuổi Thân có sự biến đổi to lớn. Con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối nên có thể phát huy được hết tài năng, năng lực của mình trong công việc nên dễ dàng có được nhiều thành công. 

Công việc thuận lợi nên thu nhập của con giáp này cũng ổn định và tăng cao. Ngoài ra do được Thần Tài ưu ái nên người tuổi Thân còn có cơ hội trúng xổ số hoặc nhận được khoản tiền thưởng lớn vì những kết quả xuất sắc trong công việc. Con giáp này có thể tận hưởng cuộc sống đầy đủ mà không phải lo lắng về việc kiếm tiền.

Bước qua ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10, 3 con giáp bức phá hóa Rồng, cuộc đời sang trang mới, trúng số độc đắc, đi đâu cũng vấp phải tiền, thoát nghèo đổi đời đại gia, phát tài không ngừng nghỉ - Ảnh 3
Do được Thần Tài ưu ái nên người tuổi Thân còn có cơ hội trúng xổ số hoặc nhận được khoản tiền thưởng lớn vì những kết quả xuất sắc trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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